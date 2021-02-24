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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кировской области, последние новости на 24 февраля 2021 года: в инфекционные стационары госпитализировано более 2 тысяч человек

Региональный оперштаб опубликовал актуальные данные по COVID-19 на 24 февраля
Виктор КарповВиктор Карпов
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