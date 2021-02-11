В Кировской области подорожали овощи и обручальные кольца

Среди овощей больше всего выросла стоимость помидоров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе стоимость товаров и услуг в регионе выросла в среднем на 0,3%. Подробнее о ценах рассказали специалисты Кировстата.

СТАЛО ВЫГОДНЕЕ ПОКУПАТЬ РЫБУ И ЯЙЦА

За месяц в Кировской области значительно подросла стоимость овощей и фруктов. Так, виноград стал дороже сразу на 30,2%, а бананы - на 14,1%. Среди овощей повысилась стоимость помидоров на 20,3%, моркови - на 15,4%, свеклы - на 12%, огурцов - на 10,9%. При этом дешевле стали апельсины и лимоны на 10,3% и 6,7% соответственно.

Среди круп подорожали пшено - на 2,4%, горох и фасоль - на 3,7%, а также овсяная и перловая крупы - на 5,4%. Также специалисты отметили рост цен на вермишель - на 2,8%. Выгоднее в январе стало покупать куриные яйца - на 7,3%, живую и охлажденную рыбу - на 6,5%, сахар-песок - на 2,3%.

Овсяная и перловая крупы заметно подорожали Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ПРОДОЛЖАЮТ РАСТИ ЦЕНЫ НА АВТОМОБИЛИ

Среди непродовольственных товаров выросла стоимость некоторых строительных материалов. К примеру, за металлочерепицу придется платить больше на 3,7%, за древесностружечные плиты - на 3,6%. Среди мебели заметно подорожали шкафы для белья - на 3,7% и шкафы-вешалки для прихожей - на 2,1%.

Кроме того, жителям региона теперь дороже обходятся обручальные кольца - на 6,8%. Продолжает расти стоимость новых отечественных и иностранных авто на 2,6% и 1,9% соответственно.

Что касается услуг, то теперь пассажиры могут более выгодно приобрести билеты на поезда дальнего следования - на 14%. При этом авиаперелеты эконом-классом подорожали на 12,6%, проезд в такси - на 1,9%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг снизились затраты населения на вывоз ТКО на 3,6%. Однако начался рост тарифов на услуги почтовой связи. За пересылку по России простого письма массой до 20 граммов придется заплатить больше на 4,4%, простой посылки весом 1-2 килограмма - на 3,2%.