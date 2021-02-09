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Погода на февраль 2021 в Кирове: арктическое вторжение и снежные завалы

Метеорологи-любители рассказали, какими природными явлениями кировчанам запомнится последний месяц зимы
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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