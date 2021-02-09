Погода на февраль 2021 в Кирове: арктическое вторжение и снежные завалы

Погода в начале февраля в Кирове оказалась крайне неустойчивой. На смену оттепелям и снегопадам в город пришли аномальные морозы и ледяной ветер. По прогнозам паблика «Любительская метеорология», на этом погодные перемены не закончатся.НА СЕМЬ ГРАДУСОВ НИЖЕ НОРМЫПервые дни месяца оказались снежными. По разным данным, в Кирове под влиянием циклонов могло выпасть от 6 до 19 мм осадков. После 5 февраля в область начал поступать арктический воздух. Температура оказалась на семь градусов ниже климатической нормы. Столбик термометра опустился до -21...-34 градусов. Кроме того, ветер сменился на западный и северо-западный со скоростью 8-13 м/с. Из-за чего возникла высокая вероятность обморожения.Подобные по интенсивности арктические вторжения происходят не каждую зиму, - уточнили в сообществе. - И обычно приводят к установлению аномально холодной погоды на длительное время.Так, рабочая неделя с 8 по 12 февраля тоже окажется морозной. Ночами температура воздуха будет опускаться до -25…-30 градусов. Днем в Кирове ожидается до -25…-28. Жителей предупреждают, что из-за ветра будет возникать ощущение, что на улице на 2-7 градусов холоднее реальных значений. Кроме того, на дорогах ожидается снежный накат и гололедица.РЕКОРДНЫЕ СНЕГОПАДЫС 12 по 14 февраля юго-западный циклон может принести в Кировскую область потепление и снегопады. Речь идет о месячной норме осадков.Количество выпавшего снега может составить от 15 до 39 мм, - пояснили в паблике. - Это грозит настоящими снежными завалами. Однако такие циклоны обычно меняют свою траекторию, поэтому осадков в результате может оказаться меньше или даже еще больше.По прогнозам gismeteo.ru, температура воздуха составит -3…-8 градуса днем. Ночью ожидается -15…-16 градусов. С 16 по 20 февраля текущего года в Кирове будет солнечно и достаточно морозно. Днем столбик термометра будет держаться на отметке в -20 градусов. Ночами возможно похолодание до -26.С 21 февраля и до конца месяца синоптики прогнозируют пасмурную и снежную погоду. Температура воздуха ожидается на уровне -11…-13 градусов днем и -16 ночью.