Алексей Погребной: «Провинция и дальняя, и ближняя - это родники и малые реки в общем течении российской истории»

Алексей Погребной - кинорежиссер высшей категории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственных премий РФ, член Академии Российского телевидения, Евразийской академии телевидения и радиовещания, Академии кинематографических искусств «Ника». Фото: из личного архива Алексея ПОГРЕБНОГО

О том, как и чем живут наши земляки, обитатели вятской глубинки, раньше мы узнавали только из газет, радио и телевидения. Сегодня же, с появлением интернета, информацию о любой точке мира, в том числе и о наших городах, а также самых малых деревнях, можно получить, не выходя из дома, с помощью компьютера или телефона.

Об этом и многом другом мы беседуем с кинорежиссером и художественным руководителем Киновидеостудии «Вятка» Алексеем Погребным.

«БОЛЬШАЯ УДАЧА, ЕСЛИ ГЕРОЙ ОБЩИТЕЛЕН И РАСКОВАН»

- Алексей Иванович, Вы создали около 100 документальных лент и каждая - не просто знакомство с интересным человеком, а история, предлагающая зрителям пищу для размышлений. Практически все они снимались у нас на Вятке. Каким образом Вы находите героев для своих фильмов, и чем они привлекают Вас более всего?

- От выбора главного действующего лица во многом зависит, насколько успешной будет судьба будущего фильма. В любом случае, герой должен быть интересен и мне, и зрителям - историей своей жизни или своеобразием личности. Из этого же ряда люди, в которых неожиданно и ярко отражены характерные черты их времени.

Большая удача, если герой общителен и раскован. А идеальный случай, когда все вышесказанное присутствует в одном человеке. Хотя сам он, с обычной житейской точки зрения, может быть очень далек от идеала. Как, например, Николай Клестов из села Русского, прозванный земляками за свои чудачества Колей Модным.

В какой-то мере это мнение относится и к героям фильмов: «Спартанец», «Железный Генрих», «Весёлая околица», вошедших в цикл «Вятские характеры». Есть некие параллели и в судьбе главного героя фильма «Ночные прогулки по звёздным переулкам», который снимался в Верхошижемье.

Фильм «Ночные прогулки по звёздным переулкам» рассказывает об изобретателях Анатолии Одинцове, который бороздит воздушные просторы на сконструированном им летательном аппарате… …и Викторе Одинцове, построившем в деревне Безденежные обсерваторию для наблюд

- Как рождаются сюжеты Ваших кинокартин?

- По-разному. О ком-то из будущих героев узнаю из газет, из телевизионных программ или радиопередач. Иногда коллеги делятся интересной информацией. А, порой, сами герои звонят или пишут по какому-либо поводу. И в этих разговорах прорастает, вдруг, интересный сюжет.

«Спартанца» Бориса Мошонкина я встретил морозным зимним днем на городской улице в его необычном одеянии: картофельная сетка в виде кольчуги на голом теле, короткие шорты и сандалии на босу ногу. А рядом - прохожие в теплой одежде. Со стороны он выглядел как городской сумасшедший. Потом выяснилось, что этот человек в странном одеянии - выдающийся тренер по футболу и хоккею. И среди его воспитанников есть даже трехкратный чемпион мира.

Колю Модного мы подсадили в машину, когда он, пыля сапогами, бежал во весь дух по лесной дороге с топором в одной руке и лопатой - в другой, а из рюкзака торчал саженец какого-то деревца. Я подумал, не случилось ли у человека несчастья в лесу или дома? Оказалось, что он после работы совершает пробежку!

А героиня фильма «Извините, что живу», инвалид детства Вера Казакова, «инкогнито» писала мне письма, интересуясь судьбой семьи Орловских из документального сериала «Лёшкин луг». Судя по посланиям и отзывам, смотрела его тогда вся страна. Суждения Веры Васильевны показались мне довольно любопытными. Я ее разыскал, и уговорил сниматься в нашем фильме. Съемки проходили очень сложно, но результат превзошел наши ожидания. И Вера Васильевна Казакова вместе с нами была удостоена Государственной премии РФ.

«У КАЖДОГО ИЗ НАС ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА ВОЗНИКАЕТ СВОЯ КАРТИНА»

- А может ли по ходу монтажа что-то сильно поменяться в задуманном фильме?

- В документальном кино во время монтажа может серьезно поменяться даже концепция будущей картины. Один из классиков французского кино, кажется Рене Клер, писал, что фильм рождается трижды. Первый раз - на бумаге, в виде сценария, второй - на съемочной площадке, а в третий раз - на монтажном столе. Он имел в виду кино игровое. По отношению к документальному это утверждение верно не на сто, а на все триста процентов. Продолжая сказанное, я бы добавил, что по-настоящему фильм рождается и в четвертый раз, когда его смотрят зрители. У каждого из нас во время просмотра возникает своя картина. И здесь многое зависит от нашей натуры и духовной организации.

- Алексей Иванович, почти все Ваши фильмы о жителях вятской глубинки. Что для Вас - провинция?

- Провинция и дальняя, и ближняя - это родники и малые реки в общем течении российской истории. Их чистоту надо беречь и хранить, чтобы под прессом «прогресса» не иссякло все, что связано с традициями и культурой в жизни национальных сообществ, и любой российской глубинки, с ее своеобразием и неповторимостью.

А восторгаться тем, что сегодня происходит с нашей деревней, не приходится. Реально влиять на нынешнюю ситуацию я могу, лишь снимая то, что есть на самом деле. Хотя на это нередко обижаются чиновники, обеспокоенные больше своим продвижением по службе, а не судьбой тех, о ком обязаны заботиться.

Может поэтому показывать наши фильмы по ТВ стало практически невозможно. Телеканалы, в том числе и местные, готовы предоставлять эфирное время чему угодно, только не документальным картинам о реалиях сегодняшней жизни.

- Алексей Иванович, режиссером последних фильмов является Ваш сын Антон. Сейчас все картины Вы делаете совместно с ним?

- Первое время, он очень помогал нам, исполняя одновременно обязанности кинооператора и монтажера. А теперь уже я выступаю, в роли помощника по отбору тем и сюжетов будущих картин. А фильмы, по большей части, Антон снимает теперь сам, и как оператор, и как режиссер. Кроме того, самое тяжелое бремя - монтаж, который включает в себя и детальный отбор кадров, и логику построения каждого эпизода, тоже остается на нем.

Антон Погребной сейчас не только помогает отцу, но и сам снимает фильмы и как оператор, и как режиссер.

- Ваша любимая киноработа?

- Я причастен к созданию около сотни фильмов. С каждым связано что-то личное, сокровенное, выстраданное. Авторское кино не делается по типовым образцам, как это бывает при постройке жилых домов или производстве мебели. Каждый фильм в чем-то должен быть не похож на предыдущий: по замыслу, драматургии, способу построения снятого материала и его изложению.

Мало придумать интересное кино. Чтобы его снять, приходится пробиваться через бурелом всевозможных препятствий: организационных, цензурных, технических и даже погодных.

Необходимо также учитывать своеобразные «капризы» героев, которые в любой момент могут отказаться от съемок. Они не актеры и не связаны с нами никакими договорными обязательствами.

По завершению съемок, иногда удачных, а когда и нет, из всего вороха готового материала необходимо выбрать самое интересное и значимое. Потом из отобранных кадров сложить занимательную историю, в которой найдут свое место и яркие события, и конфликтные коллизии, и, конечно же, судьбы основных и параллельных героев.

В этом смысле, самое «выстраданное» кино - телероман «Лёшкин луг», сложенный из двенадцати отдельных фильмов. И в каждой картине требовалось найти неожиданные повороты сюжета, выявить новые грани характеров, хотя бы у основных действующих лиц. И снимали мы этот телероман в течение 20 лет.

Как выяснилось потом, мы первыми из российских документалистов сняли такой сериал в жанре телеромана. И он был отмечен невероятным зрительским интересом, множеством фестивальных наград и Государственной премией «За достижения в области киноискусства».

Из фильмов менее масштабных, мне кажется, удались также «Задворки», «Деревенский фотограф», «Железный Генрих». Кстати, общение с героем последнего фильма Генрихом Сергеевым из Верхошижемья было особо сложным. Уже при первой встрече он заявил: «Кроме законов мироздания, других авторитетов у меня нет. Или по- моему, или - никак!».

Краевед Генрих Сергеев, автор гимна и герба Верхошижемского района, стал героем фильма «Железный Генрих». Фото: из личного архива Алексея ПОГРЕБНОГО

ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ

- Алексей Иванович, какой из Ваших фильмов наиболее высоко отмечен коллегами?

- Если исходить из того, что в жюри каждого кинофестиваля входят и наши коллеги - режиссеры, сценаристы, операторы, то примеров таких немало. Но я хотел бы остановиться только на двух случаях.

В девяностые годы прошлого века два фильма телесериала «Лёшкин луг» попали в конкурс «Открытого фестиваля документального кино «Россия». С одной стороны, очень хотелось побывать на фестивале, посмотреть: как и какое кино снимают коллеги. Понять, чем живет и дышит наша киноотрасль? И вместе с тем мне не хотелось предстать в глазах мастеров отечественного кино жалким кинолюбителем. В ту пору я, начинающий провинциальный «кинематографист», только еще пытался пробиться в сообщество профессиональных киношников и очень стеснялся своих работ. Все они казались мне корявыми и старомодными.

Но на фестивалях того времени всегда обреталась немалая компания российских киноведов и критиков. И я их боялся. По сложившейся традиции, по ходу фестиваля они устраивали публичные обсуждения всей конкурсной программы. А отдельные фильмы «разбирали по косточкам». Мало того, что меня на этих обсуждениях при всем честном народе «распишут под Хохлому», подумал я, - да еще и в прессе «пропарят с веничком».

И все же, так хотелось посмотреть настоящее кино, повстречаться с людьми, которые его снимают, что я успокоил себя надеждой: а вдруг все обойдется, и мое «деревенское кино» серьезные люди просто не заметят. Так оно и случилось. О нашем «произведении» на обсуждениях не было сказано ни слова.

Я успокоился и на церемонию закрытия фестиваля шел в хорошем настроении. Мне посчастливилось посмотреть много замечательных фильмов, и было интересно, кто же получит главные призы.

Первыми по ходу церемонии вручали свой приз кинокритики и киноведы. «Ну-ка, - думаю про себя, - кого вы все-таки выбрали?» И вдруг, слышу: «Приз Ареопага критиков «За новое слово в отечественной документалистике» присуждается телеповести «Лёшкин луг» (тогда она еще не доросла до формата телеромана)».

Сказать, что в ту минуту я ошалел, наверное, будет не совсем достаточным. Однако, это еще не все... В этом ошалелом состоянии я получил еще две награды - «За лучший телевизионный фильм» и Приз «Памяти Дзиги Вертова» - за режиссерское мастерство. Но окончательно сразило меня очередное сообщение ведущего о том, что и Гран-при фестиваля «Россия» также присуждается телеповести «Лёшкин луг».

Второй случай произошел многие годы спустя - в Ялте, на Международном кинотелефоруме «Вместе». Группа коллег-режиссеров, усомнившись в принципиальности жюри, решила учредить собственный приз профессионального признания и провести «народное голосование». Меня в это «народное жюри» не пригласили. К тому времени я уже неоднократно участвовал в работе разных фестивальных жюри и, вероятно, мог быть «заражен вирусом конъюнктуры».

И в итоге фильм «Две жизни Ясабуро Хачия», который я представлял на этом форуме, получил две награды: приз фестивального жюри «За лучшую режиссуру и «Приз признания коллег».

Режиссер с супругой и соавтором Ольгой Самсоновой на вручении главного приза фестиваля «Вместе», проходившего в Ялте в 2008 году. Фото: из личного архива Алексея ПОГРЕБНОГО

- Алексей Иванович, где можно посмотреть Ваши фильмы, есть ли они в свободном доступе в интернете?

- С неигровым кино на ТВ пробиться сложно. И я создал свой канал на ютубе. Выйти на него довольно просто. Надо набрать в поисковике следующий текст: «Кинорежиссер Алексей Погребной - ютуб». После того, как окажетесь на главной странице, необходимо кликнуть «видео». И тогда выйдет целая обойма наших фильмов самой разной тематики, более 50 названий. Все они находятся в открытом доступе.

Справка «КП»

Алексей Погребной - кинорежиссер высшей категории, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, лауреат Государственных премий РФ, член Академии Российского телевидения, Евразийской академии телевидения и радиовещания, Академии кинематографических искусств «Ника».

Свою деятельность в качестве режиссера и сценариста на телевидении Алексей Погребной начал в 1971 году. Вначале - в Приморье и Амурской области, а с 1974 по 2009 на Кировском областном телевидении. С 2003 года возглавлял студию «Вятка-телефильм». В настоящее время является художественным руководителем ООО «Киновидеостудия «Вятка».

В послужном списке Алексея Ивановича более 170 наград международных, союзных и российских кинофестивалей и телефорумов, а также профессиональных конкурсов: «Лавр», «Ника», «ТЭФИ».

Первым из мастеров отечественного неигрового кино он обратился к жанру многосерийного документального телеромана и успешно работает в этом направлении.

В 1997 году документальный телесериал «Лёшкин луг» был участником III заключительного этапа Всемирной конференции ИНПУТ, а в 2000 году стал лауреатом Государственной премии РФ «За достижения в области киноискусства».

Фильм Алексея Погребного «Извините, что живу», отмеченный главными призами пятнадцати российских и международных кинофестивалей и телеконкурсов, в 2004 году также был удостоен Государственной премии Российской Федерации.

Беседовала Светлана ШУШКАНОВА.