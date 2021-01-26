«Комсомолка» запускает фотоконкурс «НЕсладкая парочка»

Желаем удачи участникам!

Друзья, нам стало скучно и мы решили запустить крутой фотоконкурс ко Дню святого Валентина. Участвовать могут все: семьи и одинокие, девушки и парни, и даже ваши домашние питомцы! Главное условие - выразить свое отношение к празднику.

ПРАВИЛА УЧАСТИЯ:

1) Сделайте фото на тему 14 февраля, где вы изображаете собственное понимание этого праздника (подойдет и позитивное, и негативное);

2) Загрузите свой снимок в специально созданный альбом в нашей группе Вконтакте.

3) Вступите в группу «Комсомольская правда в Кирове», а также нашего партнера «Смарт43», сделайте репост конкурса.

ВАЖНО:

- Конкурс продлится до 15.02.2021 18.00 (мск). Победителя будет выбирать наш партнер.

- Фотографии должны быть креативными и соответствовать правилам участия.

ГДЕ ПОДАРКИ?

Подарки здесь! Авторы самой лучшей работы получат классный приз - беспроводные наушники! Подарок можно будет получить по адресу: г. Киров, ул. Воровского, д. 107, оф. 211, редакция газеты «Комсомольская правда Киров». С собой возьмите паспорт и маску!