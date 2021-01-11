В Кирове поймали грабителя, дважды налетевшего на один и тот же офис микрозаймов перед Новым годом. Как выяснилось, за плечами у него все-таки больше подобных эпизодов. Информацию сообщило областное УМВД.А ЧТО ПРОИЗОШЛО?Как мы писали ранее, 22 и 30 декабря 2020 года неизвестный кировчанин, угрожая ножом кассиршам, ограбил один и тот же офис микрозаймов на улице Воровского в областном центре. Всего он присвоил 122 тысячи рублей за эти «вылазки». Несмотря на то, что мужчина попал на камеры видеонаблюдения, найти его сумели уже лишь в новом году. Все-таки «коронавирусный дресс-код», то бишь обязательная медицинская маска на лице (а грабитель о ней не забыл!) не слишком облегчает жизнь полиции.СПАСИБО КАМЕРАМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯПоймать наглого налетчика помогла, как ни странно, его же собственная жадность. Выяснилось, что наш «неуловимый Джо» вятского пошиба причастен к еще одному аналогичному преступлению. 20 декабря 2020 года он также залез в офис микрозаймов, но другой - на Октябрьском проспекте. Там он «выручил» всего две с половиной тысячи рублей.Видимо, после того, как за ним никто не пришел, мужчина решил «попытать счастья» и наведался в другую контору. Однако мужчина и там попал на камеры видеонаблюдения. И, сложив все записи, полиция вычислила, что грабит офисы микрозаймов один и тот же человек. После этого в результате оперативно-розыскных мероприятий его, наконец, удалось задержать.Грабителя, 50-летнего ранее судимого кировчанина, задержали вместе с деньгами, которые он украл - правда, не со всеми, а лишь с частью. При налетчике также обнаружили тот самый нож, которым он угрожал сотрудницам офисов, и та самая одежда, в которой он совершал преступления и «засветился» на камерах.ЧТО ТЕПЕРЬСейчас он находится под стражей - такую меру пресечения избрал кировчанину суд. Его привлекли в качестве подозреваемого по ранее возбужденным уголовным делам. Если вину кировчанина докажут, за «разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия» ему может грозить до десяти лет лишения свободы.