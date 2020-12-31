В Кирове перед Новым годом произошла вроде и серьезная, а вроде и курьезная ситуация. Говорят, снаряд дважды в одну и ту же воронку не попадает? А вот и нет. Местный житель, будучи под мухой, ограбил офис микрозаймов. Забрал всю наличность и ушел. Видимо, это место ему настолько полюбилось, что он наведался туда еще раз - спустя неделю. Информация появилась на одном из новостных телеграм-каналов.Ничто не предвещало беды, был спокойный вечер 22 декабря... Идиллию разрушил неизвестный, вошедший в офис микрозаймов. Поздоровался, как интеллигентный человек, и тут же, шатаясь, обогнул стол сотрудницы и кинулся к ней, угрожая оружием. Девушка, перепуганная до смерти, открыла кассу, отдав все, что там было. Спросила даже, нужна ли мелочь. После она прибавила средств еще и из сейфа, и налетчик скрылся с места происшествия.Казалось бы, обычно в таких случаях вызывают полицию, сообщают об ограблении, да и на камерах видеонаблюдения мужчина засветился... Опасность миновала? Как оказалось - нет.ВТОРОЙ ЗАХОД30 декабря, спустя неделю, кировчанин вернулся на облюбованное место, где и претворил в жизнь уже обкатанный сценарий - поздоровался и кинулся с оружием на девушку. Та, видимо, подготовленная рассказом коллег, даже не особо испугалась - сразу заявила, указывая пальцем: касса там! Однако дверь помещения отказалась открываться наотрез. «Открывай!» - кричит грабитель. «Да я пытаюсь!» - вопит в ответ девушка. В итоге налетчику и кассирше пришлось вместе отжимать дверь.Мужчина добрался-таки до вожделенной «тайной комнаты» с деньгами, где пряталась еще одна девушка. Ее грабитель не тронул - забрал выданные второй сотрудницей деньги и скрылся из офиса микрозаймов, оставив девушек пребывать во фрустрации. Складывалось впечатление, что нападать он и не собирался - лишь придал ускорение путем угроз.В общей сложности добычей налетчика стали около ста тысяч рублей. Остается надеяться, что он не вернется в третий раз - на счастье.ОФИЦИАЛЬНОКак сообщили нам в пресс-службе УМВД по Кировской области, инцидент действительно имел место быть, однако преступника найти пока не удалось. Его розыск продолжается. Между прочим, в прошлом, 2019 году в Кирове произошла аналогичная история, до боли напоминающая нынешнюю. Надеемся, что это не станет тенденцией.