Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 8 января.- за сутки в регионе зарегистрировали 229 новых случаев заражения коронавирусом;- 409 жителей выздоровели;- на амбулаторном лечении находятся 13104 человека.В инфекционных госпиталях медики оказывают помощь 3070 пациентам. Из них у 2684 человек подтвердился коронавирус. Также у 2588 жителей - пневмония. Кроме того, еще 386 пациентам поставили «диагностическую пневмонию». В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 116 пациентов c диагнозом COVID-19, 20 из них подключены к ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев в Кировской области не увеличилось за сутки и сейчас составляет 237 (+0). Отметим, что региональный Минздрав открыто не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.За сутки сотрудники областных лабораторий сделали 3442 теста на новую инфекцию. Медучреждения провели 614 исследований легких на КТ.Напомним, что врачам Кировской областной детской больницы удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, ранее ребенок бессимптомно переболел коронавирусом.