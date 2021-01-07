Оперштаб Кировской области предоставил информацию о количестве заболевших коронавирусной инфекцией на 7 января.- за сутки в регионе зарегистрировали 234 новых случая заражения коронавирусом;- 392 жителя выздоровели;- на амбулаторном лечении находятся 13093 человека.В инфекционных госпиталях медики оказывают помощь 3216 пациентам. Из них у 2782 человек подтвердился коронавирус. Также у 2 663 жителей - пневмония. Кроме того, еще у 434 человек - «диагностическая пневмония». В отделении реанимации в тяжелом состоянии находятся 116 пациентов c диагнозом COVID-19, 19 из них подключены к ИВЛ.По информации сайта стопкоронавирус.рф, число смертельных случаев в Кировской области увеличилось и составило 237 (+2). Отметим, что региональный Минздрав открыто не предоставляет актуальные данные о количестве летальных исходов в области.За сутки сотрудники областных лабораторий сделали 3216 тестов на новую инфекцию. Медучреждения провели 617 исследований легких на КТ.Напомним, что врачам Кировской областной детской больницы удалось спасти 10-летнюю девочку, у которой оказались поражены все органы и системы. Как выяснилось, ранее ребенок бессимптомно переболел коронавирусом.