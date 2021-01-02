Коллектив редакции «Комсомольская правда» - Киров»Новый год - волшебное время, когда не только дети, но даже взрослые начинают верить в чудо. Это чудесная пора, когда открываются двери в новую, лучшую жизнь. В этот светлый праздник хотелось бы пожелать вам веселья, счастья, успехов во всех начинаниях, сказочно красивой жизни, крепкого здоровья и благополучия!Семья Коробейниковых, КировОт всей души поздравляем читателей «Комсомольской правды» с наступающими праздниками! Пусть новый год будет наполнен светлыми мыслями, добрыми делами, позитивными эмоциями. Мы желаем, чтобы вам всегда сопутствовало взаимопонимание в семье, удача в делах, внутреннее спокойствие и гармония. Пусть в старом году останутся тревоги и страхи, а новый год принесет уверенность в завтрашнем дне, череду радостных событий и приятных сюрпризов!Семья Прощиных из Кировской областиС Новым годом! Пусть он будет более предсказуемым, чем этот. Желаем семейного тепла и взаимопонимания, а всем поисковикам - успешной вахты!Народный семейный ансамбль «Надежда» (семья Торощиных из Советска).Дорогие читатели «Комсомольской правды», наступает новый 2021 год. Пусть он будет лучше уходящего, многострадального 2020-го. Очень хочется пожелать всем нам оптимизма, радости и удовольствия от каждого прожитого дня! Пусть будут здоровы и счастливы ваши родные и близкие, а новогодние праздники - веселы и незабываемы!Дмитрий и Ольга Нелюбины, «Экошубы DaMiNe»Будьте счастливы и любимы в Новом году и всегда! И в своем счастье помните о тех, кому нужна помощь и гуманное отношение.Семейный танцевальный ансамбль «Памаш» (семья Рябчиковых из Кирово-Чепецкого района)С наступающим Новы м годом! В этот долгожданный, всеми любимый праздник, под мелодичный звон часов и изящных бокалов пусть крохотная крупинка счастья тронет ласковым теплом ваши сердца. Пусть глаза наполнятся все согревающими светом и нежностью. Мир становится волшебным, когда рядом любимые, самые дорогие и близкие люди - пусть они будут с вами всегда, пусть на их бесконечно родных лицах расцветают улыбки от прекрасных мгновений, прожитых вместе. И пусть эти мгновения в новом году приумножатся, станут ярче и красочней. Пусть в вашем доме поселятся Вера, Надежда, Любовь и Удача!Семья Смирновых, г. КировДорогие читатели «Комсомольской Правды», мы поздравляем вас с наступающим 2021 годом! Для всех людей уходящий год стал испытанием. Но как бы там ни было, он достоин благодарности: за опыт преодоления трудностей, долготерпения, веры и надежды. За то, что научил нас ценить жизнь и минуты общения с близкими. Пусть новый год откроет неисчерпаемые ресурсы здоровья, радости жизни и вдохновения. Желаем мира в душе, семейного лада, защищенности от чуждой, лишней, пустой информации. Пусть в дом приходит только самое важное и полезное, и всегда будет место чуду!Семья Лысковых, г. КировПодходит к концу трудный 2020 год. Но этот год научил нас ценить главное - жизнь и здоровье близких людей! В преддверии Нового года хочется пожелать вам преумножения жизненных сил! Пусть Сила Терпения поможет каждому из нас пересекать океан жизни, находя источники радости внутри, а не во внешних обстоятельствах. А Сила Благодарения поможет исцелить любые болезненные отношения и напитает их принятием особенностей друг друга. Пусть Сила Сотрудничества поможет тонко чувствовать всех, кто вас окружает, а Сила Веры вдохновит и даст крылья для полета к новым свершениям! Пусть силы Любви, Счастья и Здоровья будут вашими спутницами в будущем году!Анна Ворожцова, п. ВерхошижемьеДоброго здоровья и творческих идей! Предлагаю творчеством оградить себя от любых невзгод!!!Семья Бушмакиных, п. ВерхошижемьеДорогие кировчане! С наступающим вас Новым годом! Пусть 2021 год принесет только яркие и добрые моменты! Оставьте неудачи в прошлом году, и в новом все мечты обязательно сбудутся!Олег Отмахов, заведующий Отделением анестезиологии-реанимации №1 Больницы скорой медицинской помощиСейчас все говорят о коронавирусе и прививке от него. Новый год - это та же прививка. Мы вдруг становимся добрыми, веселыми и настоящими - теми детьми, которыми были когда-то. В связи с последними событиями я хочу пожелать, чтобы Новый год никого и ничего не уносил из нашей жизни. Мы все уже от этого устали. И если пандемию можно сравнить с войной, я желаю, чтобы мы не сдавались, ведь однажды обязательно наступит победный 45-ый год!