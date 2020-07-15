2020-07-14T18:27:33+03:00
Общество

В Кировской области подорожали билеты на поезда дальнего следования

В Кировстате рассказали, как изменились цены на потребительском рынке в июне
Анна КРЮКОВА
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Билет на поезд дальнего следования стал дороже на 10,7%Билет на поезд дальнего следования стал дороже на 10,7%Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За первый месяц лета в Кировской области стоимость товаров и услуг выросла на 0,7%. С начала года - на 3,2%.

ОВОЩИ И КРУПЫ СТАЛИ ДОРОЖЕ

По информации Кировстата, с начала лета существенно подорожали овощи и крупы. Так, стоимость картофеля подросла на на 26%, яблок - на 22,7%, моркови - на 9,7%, винограда - на 6,1%, свеклы - на 5,3%.

Лимоны, напротив, подешевели на 32,3%. Овощной салат также теперь обойдется кировчанам в меньшую стоимость. Цена помидоров, например, стала ниже на 23,2%, огурцов - на 18,8%, лука - на 7%.

Что касается круп, то выросла стоимость риса - на 5,9%, гороха и фасоли - на 3,4%, гречки - на 2,8%, манной крупы - на 2,2%.

Кроме того, стали дороже охлажденная и мороженая кура - на 4,5%, мороженные креветки - на 3,6%, подсолнечное масло - на 3,1%. Выгоднее стала стоимость куриных яиц - на 3,5%, мяса индейки - на 3,1%, сахарного песка - на 2,3%.

АВИАПЕРЕЛЕТЫ СТАЛИ ДЕШЕВЛЕ

Если говорить о непродовольственных товарах, то рост цен отметили на свежесрезанные цветы - на 9,2%, мотоциклы и скутеры - на 6,1%, плиты - на 3,7%, электрочайники - на 2,6%, холодильники - на 2,3%.

Для тех, кто делает ремонт, стоит учесть, что цемент стал дороже на 2,4%. Еврошифер и плиты ДСП, напротив, подешевели на 2,5% и 2,3% соответственно.

Кроме того, среди других непродовольственных товаров стали дороже колготки, мыло, мужские ветровки и женские платья из хлопчатобумажных тканей.

Повысилась за июнь и стоимость билетов на поезда дальнего следования - на 10,7%. При этом цена авиаперелетов экномклассом стала выгоднее на 5,5%. Подорожали также цены на прививки животным, курсы обучения вождению и путевки в санатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

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