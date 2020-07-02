Коронавирус в Кирове, последние новости на 2 июля 2020 года: на лечении в стационарах находятся более 650 человек с пневмонией

По информации пресс-службы регионального Минздрава на 2 июля, в Кировской области зафиксировали еще 30 новых заразившихся коронавирусом. Общее число случаев заражения составляет 4279 (включая бессимптомных больных).

Количество летальных исходов выросло до 38 случаев. Напомним, что в инфекционном стационаре скончалась 87-летняя жительница Нагорского района.

Статистика федеральных источников часто не совпадает с региональными данными. Фото: скриншот с yandex.ru/covid19/stat

Сейчас лечение проходят 657 человек c пневмонией. Состояние 25 человек - тяжелое, 13 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, пять человек - на ИВЛ. Выписались из стационаров 23 пациента.

Напомним, что 1 июля жители Кировской области приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции. Выразить свое мнение была возможность и у пациентов стационаров медучреждений региона.

- Для тех, кто по медицинским показаниям не мог прийти на избирательный участок, голосование проводилось на местах - в палатах, - уточнили в региональном Минздраве. - Для этого все желающие сделать свой выбор пациенты предварительно написали заявление о том, что находятся временно на территории больницы.

Для удобства пациентов в медучреждения приходили члены избирательной комиссии. Каждому участнику выдавался пакет с бюллетенем и ручкой. Всех представителей комиссии обеспечили средствами индивидуальной защиты.

В том числе, проголосовать могли и пациенты с коронавирусной инфекцией, которые находятся на лечении в инфекционных стационарах.

- В них процесс организовали медицинские работники, имеющие доступ в «красную зону», - уточнили в министерстве. - Так, в инфекционном стационаре Больницы скорой медицинской помощи проголосовало 100 пациентов.

Чтобы в период пандемии избежать массового скопления людей, особые правила действовали и на привычных нам избирательных участках. Так, голосование длилось с 25 по 1 июля. Всех члены избирательной комиссии прошли тестирование на коронавирус. Участникам голосования измеряли температуру, выдавали маски, перчатки и ручки. Кроме того, соблюдалась социальная дистанция. По возможности были разделены потоки входящих и выходящих голосующих. Некоторые избирательные участки и вовсе «переехали» на улицу.