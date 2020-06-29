«Дворовые выборы»: кировчане возмущены избирательными участками на детских площадках и лавочках

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:37:33+03:00

Для голосования по поправкам в основной закон страны места выбрали неординарные

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Голосование по поправкам в Конституцию РФ уже идет полным ходом, в том числе и в Кировской области. Причем идет оно в точках, даже отдаленно не подходящих для этого. За несколько дней жители региона нафотографировали участки избирательной комиссии (УИК), расположенные в самых необычных местах - на лавочках, детских площадках и даже в автобусах.

Так, к примеру, во дворе дома №31 по улице Воровского участок развернулся в легковом автомобиле. Бюллетени, урна, маски, перчатки, все как положено. На капоте машины.

- Наша страна, наша Конституция, наше решение, - съехидничал автор поста, пожелавший остаться неизвестным.

Еще один «автомобильный» избирательный участок расположился во дворе одного из домов на улице Воровского. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Во дворе дома №184 по улице Ленина участок образовался на одной из лавочек. Людям буквально пришлось садиться на корточки перед скамейкой, чтобы заполнить свой бюллетень.

Во дворе дома №184 по улице Ленина голосуют на лавочках. Фото: vk.com/kirov_blacklist

А в микрорайоне Солнечный для этой цели пригнали автобус с гордой подписью «УИК №302». Голосование проходит в салоне машины.

А в микрорайоне Солнечный для этой цели пригнали автобус. Фото: vk.com/zlo43

Кировчане в соцсетях дружно вознегодовали на такие «удачные» места, где им предстоит принять участие в одном из важнейших для страны событий.

- Это законно? - поинтересовалась одна из кировчанок в комментариях.

- А обещали коврики антибактериальные, - съязвила другая.

- В такой цирк все превратили! Лишь бы голоса собрать, а как, всем [все равно]... - посетовал еще один житель города.

В комментариях явление назвали «дворовыми выборами» и «капотной Конституцией». Смеются, негодуют, ехидничают и возмущаются. Скорее всего, такую картину кировчане будут наблюдать еще день-другой, пока не закончится голосование.

Дети тоже голосуют за внесение поправок. Фото: vk.com/kirov_blacklist

Еще один избирательный участок расположился на столике у одного из магазинов. Фото: vk.com/zlo43

ИСТОЧНИК KP.RU