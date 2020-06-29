Коронавирус в Кирове, последние новости на 29 июня 2020 года: 26 человек находятся в тяжелом состоянии

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом в Кировской области, на 29 июня в регионе зарегистрировали 4007 случаев заражения. Всего в Кировской области вылечилось 2626 пациента (+26 за минувшие сутки). Умерло 36 пациентов.

В инфекционных стационарах сейчас под наблюдением лежат 515 человек. В тяжелом состоянии находятся 26 госпитализированных пациентов, 19 из них - в реанимации.

Под медицинским наблюдением на дому находятся 7210 человек. За весь период наблюдения болезни с домашнего карантина сняли 32779 кировчан.

На 29 июня в Кировской области:

- закрылся детсад №16 в городе Слободском из-за коронавируса. Как выяснилось, инфекцией заразилась его заведующая;

- кроме того, на карантин закрыт детсад №18 в Кирово-Чепецке - в нем у малыша обнаружили COVID-19;

- разрешили групповые и совместные занятия в фитнес-центрах;

- открылся общепит по всему региону, кроме четырех наиболее эпидемиологически нестабильных районов (Вятскополянский, Малмыжский, Уржумский и Яранский; двум последним разрешили летние и уличные кафе) и точек в ТЦ и ТРЦ;

- разрешена работа бассейнов, музеев, библиотек;

- только в Богородском районе еще не зафиксировали случаи заражения коронавирусом. Таким образом, он остается последней нетронутой болезнью территорией региона.

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