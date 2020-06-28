Коронавирус в Кирове: в инфекционных больницах находятся 515 человек
В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных стационаров 26 человек. Общее число случаев заболевания за все время превысило 4 тысячи.
Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое - 26 человек. 19 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 515 человек.
По информации на 28 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:
- 4007 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;
- 2629 заболевших выздоровели;
- 36 пациентов умерли;
- Около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине;
- 33662 жителя региона сняты с карантина за весь период.
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ИСТОЧНИК KP.RU