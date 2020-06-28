2020-06-28T12:58:59+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Кирове: в инфекционных больницах находятся 515 человек

26 пациентов в тяжелом состоянии
Виктор Карпов
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Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое - 26 человек.Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое - 26 человек.Фото: Иван МАКЕЕВ
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В Кировской области за минувшие сутки зарегистрировали 31 новый случай заражения COVID-19 с симптомами заболевания. Выписались из инфекционных стационаров 26 человек. Общее число случаев заболевания за все время превысило 4 тысячи.

Количество госпитализированных, чье состояние оценивается как тяжелое - 26 человек. 19 из них находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. Всего в инфекционных стационарах сейчас проходят лечение 515 человек.

По информации на 28 июня 2020 года в Кировской области зарегистрировали:

- 4007 случаев заражения коронавирусом, включая бессимптомных больных;

- 2629 заболевших выздоровели;

- 36 пациентов умерли;

- Около 7 тысяч человек находятся на домашнем карантине;

- 33662 жителя региона сняты с карантина за весь период.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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