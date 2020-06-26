АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в Вятку в Кировской области

Казанское районное нефтепроводное управление АО «Транснефть - Прикамье» выпустило молодь стерляди в реку Вятка в границах города Котельнич Котельничского муниципального района Кировской области.

В экологическом мероприятии приняли участие представители отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Кировской области Средневолжского территориального управления Росрыболовства. В реку было выпущено более 7 тысяч мальков весом по три грамма каждый.

Молодь стерляди была выращена по заказу АО «Транснефть - Прикамье» в рыбном хозяйстве и доставлена к местам выпуска специальным транспортом, который способен обеспечить необходимый кислородный и температурный режим. Комиссия по приему рыбоводной продукции подтвердила удовлетворительное состояние биоресурсов перед выпуском в водный объект.

Работа по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проводится в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Транснефть» на период 2019-2021 годов.

Сохранение водных биологических ресурсов и среды их обитания – одна из основных задач АО «Транснефть - Прикамье» при реализации программы технического перевооружения и реконструкции при проведении работ на водных объектах Российской Федерации.