«Я не стану в этом участвовать»: июньское заседание ОЗС пройдет без депутатов трех из четырех фракций

На прошлой неделе, 17 июня, Совет Законодательного Собрания принял решение провести очередное июньское пленарное заседание в новом формате - заочного голосования. Депутатам предложили не собираться вместе, а просто проголосовать по повестке удаленно, проставив свое решение в специальном листе для голосования. Данная инициатива была принята большинством членов Совета, в состав которого входят председатель ОЗС, его заместители, председатели комитетов и постоянных комиссий, руководители депутатских групп и фракций. В пресс-службе ОЗС рассказали, что это решение принято с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Кировской области: «В текущих условиях заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проведение массовых мероприятий с очным участием граждан не представляется возможным, рекомендуется использовать для проведения пленарного заседания иные формы работы».

Инициатива была принята большинством членов Совета. Фото: zsko.ru

Примечательно, что Заксобрание проводило публичные заседания в марте, в апреле и в мае, когда в регионе был пик заболеваемости. Тогда предложения о заочной форме почему-то не поступало. Однако как только болезнь пошла на спад, председатель ОЗС решил позаботиться о здоровье народных избранников.

Апрельское пленарное заседание. Фото: zsko.ru

- Пресс-служба Заксобрания утверждает, что главная причина проведения заочного заседания - то, что на него могли приехать депутаты из Вятскополянского, Уржумского и Малмыжского районов, где зафиксированы вспышки коронавируса, - рассказала депутат ОЗС Ольга Сыкчина. - Однако, я напомню, что большинство депутатов Заксобрания живет и работает в Кирове, в месте, где заразившихся в разы больше, чем в любом из районов области. Однако, это не помешало нам проводить очные заседания в предыдущие месяцы.

Историческое заседание Заксобрания назначено на четверг, 25 июня. Оно пройдет заочно и без участия оппозиционных депутатов. Известно, что три из четырех фракций отказались участвовать в июньской «пленарке».

«Это поставит точку в истории парламентаризма на Вятке»

Оппозиционные депутаты из трех фракций публично выступили с бойкотом предстоящего заседания. По словам народных избранников, заочное голосование сделает депутатскую работу бессмысленной. Кроме того, заместитель Председателя Законодательного Собрания Владимир Костин подчеркнул, что депутатов постепенно лишают прав. Он напомнил, что сначала были отменены парламентские пятиминутки. Затем сократили сроки проведения комитетов. Все это делается для того, чтобы свести к минимуму обсуждение вопросов. Аналогичного мнения придерживается и глава фракции коммунистов Сергей Мамаев.

- Депутатов низводят до болванчиков-кнопкодавов для утверждения решений исполнительной власти региона, - возмущается Сергей Мамаев. - Это форменная профанация и настоящее издевательство над Заксобранием. Но самое главное, что таким решением исполнительная власть лишает депутатов возможности доводить до широкой публики позицию наших избирателей и всех жителей области! Заявляю, что фракция КПРФ не будет принимать участие в этом фарсе.

Отметим, что в коммунистической фракции всего четыре депутата и два из них не признают Сергея Мамаева руководителем. Раскол произошел еще в 2019 года. Тогда на пленарном заседании Анатолий Чурин назвал Мамаева «самозванцем» и сообщил, что «Сандалов является официальным руководителем фракции».

Пленарное заседание ОЗС.Видео: zsko.ru

Сейчас на официальном сайте Заксобрания руководителем фракции продолжает значиться Сергей Мамаев. Однако о полном бойкоте июньской «пленарки» со стороны КПРФ говорить пока, что рано.

Против заочного голосования выступил и руководитель фракции ЛДПР в ОЗС Владимир Костин. Он заявил, что такое решение «поставит точку в истории парламентаризма на Вятке».

- Лично для себя я принял решение, что не стану участвовать в так называемом «заочном заседании», - заявил Владимир Костин. - И надеюсь, что коллеги из других оппозиционных фракций меня в этом решении поддержат.

Известно, что фракция ЛДПР поддержала своего руководителя и не будет участвовать в следующем пленарном заседании.

- Граждане доверили депутатам право их представительства,- рассказала депутат Ольга Сыкчина. - Это право депутат может реализовать, только имея доступ к парламентской трибуне, участвуя в обсуждениях и спорах. Нас лишают такого права, а значит, лишают представительных прав всех жителей Кировской области. Я, как и мой коллега, Владимир Костин, принципиально не стану принимать участие в этой профанации. И призываю всех депутатов, которые думают о нуждах своих избирателей присоединиться к бойкоту.

Фракция «Справедливая Россия» также приняла решение о бойкоте июньской «пленарки».

- Форма заочного участия депутатов в работе законодательного органа субъекта Федерации препятствует реализации прямых обязанностей депутатского корпуса, закрепленных законодательно, нивелируя и без того невысокую в современных условиях роль законодательного органа в принятии решений, влияющих на социально-экономическую ситуацию в регионе. Поэтому фракция «Справедливая Россия» не считает данную форму проведения Законодательного Собрания эффективным, а участие в данном мероприятии нецелесообразным, - сообщили в пресс-службе партии.

ВСЕГО ЧЕТЫРЕ ВОПРОСА

Известно, что на рассмотрение пленарного заседания вынесено всего четыре вопроса. В пресс-службе ОЗС сообщили, что среди них вопросы, которые не могут быть отложены в связи с правовыми особенностями их рассмотрения.

- Законопроекты, которые не вошли в июньское заседание, планируется рассмотреть на последующих заседаниях, - сообщили в пресс-службе ОЗС.

Из новой повестки вычеркнули законопроект по снижению налоговой ставки. Это стало еще одной причиной протеста депутатов.

- Мы предлагаем снизить налоги для пострадавших компаний без всяких условий, - рассказал Владимир Костин. - И мы убеждены, что смогли бы отстоять эту позицию на парламентской трибуне. Но нас этой трибуны лишают с тем, чтобы принять вариант правительства, отсекающий от льгот львиную долю малого бизнеса.

Всего своеобразный оппозиционный блок номинально насчитывает 17 депутатов. Это с учетом того, что к ним присоединятся два депутаты из коммунистической фракции. В противовес им выступают 37 народных избранников из «Единой России».

Напомним, что в последний раз депутаты трех фракций покидали Заксобрание в июле 2019 года. Тогда вопросом преткновения стали изменения в закон Кировской области «О мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» в части расширения льготной категории граждан, чьи дети не посещают детский сад.

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