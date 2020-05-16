«Ночь музеев» 16 мая 2020 года в Кирове: программа мероприятий

Сегодня, 16 мая, Киров присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев - 2020». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия проведут в онлайн-формате. Сотрудники музеев рассказали, что главной темой акции станет 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Учреждения культуры по всей области проведут онлайн-экскурсии, лекции, чтения, мастер-классы и другие мероприятия. «Комсомолка» узнала расписание предстоящих мероприятий.

«Ночь музея» в Вятском художественном музее начнется в 15.00 и продлится практически до полуночи. Зрителей приглашают на виртуальные экскурсии, мастер-классы и премьеру фильма «В гостях у Николаевича».

План мероприятий всероссийской акции «Ночь музеев». Фото: kirovreg.ru

План мероприятий всероссийской акции «Ночь музеев». Фото: kirovreg.ru

В музее авиации и космонавтики им. К.Э. Циолковского мероприятия начнутся в 14:00 и пройдут до 21:00. Здесь зрители смогут увидеть интерактивные игры с призами, мастер-классы и выступления космонавтов. Трансляция пройдет в официальной группе музея.

План мероприятий всероссийской акции «Ночь музеев». Фото: kirovreg.ru

Кировский областной краеведческий музей приготовил для своих зрителей презентации новых выставок и экспонатов, репортаж из зала «Живой природы» - «Живые драконы - господствующие рептилии», рассказ о журнале «Мурзилка» в годы войны, выступления со стихами и музыкальные номера. Трансляция начнется в 18.15 в группе музея.

План мероприятий всероссийской акции «Ночь музеев». Фото: kirovreg.ru

Вятский палеонтологический музей присоединится к акции «Ночь музеев» в 18.00. Зрителей ждет премьера фильма «Вятские ящеры» А. Погребного.

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