Вятский художественный музей проведет «Ночь музеев» в онлайн-формате

15 Май 2020 2020-05-15T08:03:00+03:00

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Вятский художественный музей присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев - 2020». Из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки все мероприятия проведут в онлайн-формате. Сотрудники музея рассказали, что «16 мая Вятский художественный музей наполнит свои социальные сети виртуальными экскурсиями, мастер-классами, презентациями и премьерой фильма “В гостях у Николаевича”».

Основная часть выставки будет посвящена 75-летию Победы. Более того, Вятский художественный впервые представит экспозицию «Блокада и память о ней».

Присоединиться к акции может любой желающий. «Ночь музеев» в Вятском художественном музее начнется 16 мая в 15.00 и продлится практически до полуночи. Трансляция будет проходить в официальной группе музея в социальных сетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU