Коронавирус в Кирове, последние новости на 6 апреля 2020 года: еще два подозрения на инфекцию

По информации на понедельник, 6 апреля 2020 года, в Кировской области зафиксировали 18 случаев заражения коронавирусом. Из них семь пациентов уже выздоровели и выписались. Речь идет о «нулевой пациентке» с супругом, четырех кировчанах, которые ехали с ними в одном поезде и молодом человеке, вернувшемся из Швейцарии.

Среди вновь прибывших - мужчина и женщина, контактные с пациентом, вернувшимся из Москвы. Новые «подозреваемые» находятся сейчас в кировской инфекционной больнице, их контактных лиц ищут. Анализы пациентов уже отправлены в лабораторию.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся 11 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус» и 10 «подозреваемых», ожидающих результатов анализов. Состояние у всех пациентов, по утверждению врачей, удовлетворительное.

Для приема заразившихся коронавирусом в регионе продолжают готовить дополнительные корпуса. С 3 апреля на базе кожвендиспансера развернули госпиталь на 80 мест. В нем разместили реанимационные койки, аппараты ИВЛ, дыхательную и следящую аппаратуру.

Для пациентов, которые находятся на домашнем карантине, перепрофилировали паллиативное отделение городской больницы №5. Там будут оказывать необходимую помощь взрослым и детям, вернувшимся из других стран или контактировавшим с зараженными коронавирусом.

ВАЖНО

Напомним, что в регионе открыта горячая линия для горожан, вернувшихся из стран, где зафиксированы случаи коронавирусной инфекции. После возвращения в максимально короткие сроки необходимо позвонить по номеру 8(800)100-43-03 или поликлиники по месту жительства и сообщить свои данные, сроки пребывания за пределами России и страну, где вы находились. Кроме того, в обязательном порядке необходимо самоизолироваться на 14 дней, чтобы не распространять инфекцию, даже если у вас нет признаков болезни.

Не стоит забывать об объявленном всеобщем режиме самоизоляции. Убедительно просим кировчан не выходить из дома без лишней необходимости и позаботиться о себе и своих близких. Региональный Минздрав напоминает о необходимости соблюдения элементарных правил гигиены и мер профилактики гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции.

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