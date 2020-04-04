Продление карантина в Кирове: что изменилось в работе организаций и сколько еще сидеть дома
С 28 марта 2020 года в Кирове официально ввели карантин, прикрыв тем самым множество крупных организаций. После на область обрушился режим всеобщей самоизоляции. А потом и указ президента, велевший сидеть дома до конца апреля. В правительстве региона провели совещание и рассказали, кто может работать в эти дни, а кто нет. Итак, разбираемся заново.
ЧТО С САМОИЗОЛЯЦИЕЙ?
Всеобщий режим самоизоляции в области ввели с 31 марта по 5 апреля 2020 года. На вчерашнем совещании правительство выпустило постановление, гласящее: продлить самоизоляцию до 12 апреля 2020 года. Иными словами, еще недельку горожанам придется попрятаться дома. И да, кстати, правительство области в своем постановлении рекомендовало в том числе воздержаться от посещения религиозных объектов. То есть в церкви и храмы пока лучше не ходить.
КОГДА НА НОГОТОЧКИ?
Придется потерпеть еще недельку. Так, с 04 по 12 апреля 2020 года не работают:
- салоны красоты;
- фитнес-центры;
- парикмахерские, косметические, массажные и спа-салоны;
- солярии, бани, сауны и т. п.
А ПОТОМ В КЛУБ, ДА?
Вот и нет. С 04 по 30 апреля 2020 года все так же закрыты:
- ночные клубы;
- кинотеатры;
- развлекательные центры;
- физкультурные, спортивные и досуговые заведения;
- общепит. Исключение - доставка еды на дом и места, где питаются сотрудники предприятий, работающих в это время;
- ТЦ, ТРЦ, моллы;
- рынки;
- горнолыжные трассы и места массового отдыха на федеральных, региональных и местных курортах;
- бронирование мест, прием и размещение кировчан в пансионатах, домах отдыха, санаториях, детских оздоровительных лагерях. Запрет не распространяется на жителей, которые находятся в служебной поездке или командировке.
А В ШКОЛУ КОГДА?
Все образовательные организации, кроме детсадов, останутся закрытыми на карантин. С 13 апреля учащиеся школ и техникумов переходят на дистанционное обучение.
КТО ЖЕ ТОГДА РАБОТАЕТ?
Пока все отдыхают аж до начала мая, в Кировской области продолжают работать:
- аптеки;
- продуктовые магазины;
- автозаправки;
- службы доставки еды и товаров;
- гостиницы и отели;
- организации, оказывающие ритуальные услуги;
- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию бытовой техники;
- организации, оказывающие услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей;
- торговые точки, продающие похоронные товары и другие с помощью доставки на дом.
Кстати, последний пункт распространяется на всяческие ТЦ и ТРЦ. То есть по факту какой-нибудь торговый центр закрыт, но если в нем есть аптека или продуктовый, то они будут работать.
НОВЫЕ ПРАВИЛА
Правительство Кировской области на вчерашнем собрании решило, что в целях сохранения экономики неплохо бы разрешить работать еще некоторым предприятиям. И составило целый список. Если вкратце, то в него входят:
- системообразующие предприятия;
- ИП и юрлица, работающие по государственным (муниципальным) контрактам, а также те организации, которые обеспечивают их работу;
- детские дома, интернаты и прочие организации для детей-сирот и оставшихся без родителей;
- предприятия, производящие товары первой необходимости;
- застройщики многоквартирных домов;
- строительные организации, реализующие инвестиционные проекты в регионе;
- ветеринарные организации.
ИСТОЧНИК KP.RU