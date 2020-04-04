В Кировской области составили список системообразующих предприятий

4 Апр 2020 2020-04-04T13:43:29+03:00

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В Кировской области, как и во всей стране, продлили нерабочую неделю, превратив ее в нерабочий месяц. В связи с этим губернатор региона на очередном совещании принял несколько новых решений.

К примеру, в области составили список системообразующих предприятий. Эти организации могут работать при строгом соблюдении санитарных мер и защите работников от коронавируса. Перечень включает в себя 140 организаций нашего региона, работающих в сфере обрабатывающего производства, сельского и лесного хозяйства, строительства и ЖКХ. Филиалы общероссийских предприятий в различных сферах также учтены. Посмотреть на этот самый список можно здесь.

Также перевозчикам с понедельника поручили возобновить режим работы общественного транспорта, чтобы кировчане не набивались толпами в автобусы и не сеяли заразу. У всех кондукторов и водителей должны быть СИЗ. А всем работникам после таких поездок при входе на работу должны измерять температуру. В случае подозрения ОРВИ - немедленно отправлять их домой, сообщать в Роспотребнадзор и дезинфицировать рабочее место заболевшего. Жестко, но верно. Плюс к тому, на всех предприятиях должны проводить санитарную обработку помещений и вести журнал.

Сейчас в регионе разрабатывают меры поддержки населения и бизнеса. В первую очередь необходимо обеспечить население продуктами и товарами первой необходимости. Во вторую - поддержать занятость населения, не допустив массовых увольнений и задолженности зарплат сотрудникам. На федеральном уровне уже приняли первый пакет антикризисных мер, и теперь остается ждать соответствующих решений в Кировской области.

ИСТОЧНИК KP.RU