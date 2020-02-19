Фарафоновы в кадре: сразу несколько федеральных каналов обсудили кировского лихача

Угрозы физической расправой, неадекватное поведение, езда в нетрезвом виде, казалось бы, с таким-то набором можно легко «загреметь». Но молодому кировчанину, сыну известного в городе адвоката, все ни по чем. В 2009 году, когда мажорику было 13 лет, он сбил на маминой машине троих человек. Двоих оставил инвалидами, одного убил. У бабушки умершего парня, Людмилы Емельяновой, не хватало денег даже на памятник для внука, с этим помогла одна общественная организация Кирова. Дело закрыли, а малец отбыл в «специальной школе» всего 10 месяцев.

«РАЗЪЯРЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН»

Кировский журналист Сергей Пичугин давно следит за выходками Фарафонова. В один из февральских вечеров он вместе с активистами из «Ночного Патруля» Кирова ездил по улицам города в поисках нетрезвых водителей. С Ильей Фарафоновым они пересеклись случайно. За рулем черного BMW сидел пьяный водитель. Однако вел себя адекватно. А вот на пассажирском сидении находился сам мажорик. Он тут же набросился на журналиста с угрозами, с головы до ног осыпав матами. Остановившие черный внедорожник сотрудники ГИБДД с трудом удерживали неадеквата.

- Он был настолько разъярен, что начал сразу, с ходу агрессировать, - рассказал журналист Сергей Пичугин. - Пытался выбить из рук камеру, сотрудники ДПС как могли его сдерживали.

Как это ни прозаично, в отделении «золотой мальчик» пробыл несколько часов. За угрозы физической расправы, за оскорбления и сопротивление он отделался штрафом в тысячу рублей. И таков итог практически всех его выходок.

Ездит без прав, грубит и угрожает, а ему все ни по чем. Фото: vk.com/kirovmp

КАК В ВОДУ КАНУЛ

После нападения на Пичугина, корреспонденты программы «Вести. Дежурная часть» решили провести свое расследование. Они побывали около съемной квартиры Фарафонова, но его не оказалось дома. Соседи рассказали, что в квартире он не появляется уже несколько дней. Место, где Фарафонов ставил свой внедорожник тоже пустует. Исчез он как раз после того, как в сеть попал ролик с его последнего задержания. Жильцы дома сообщили съемочной команде, что типичный быт молодого человека - пьянки днями напролет.

- Они всю ночь тут гужбанили, - сказал сосед мажорика. - Утром мы зашли в подъезд, а там все стены, вплоть до четвертого этажа в пятнах крови. Естественно, я сразу же пошел к Илье. На мое удивление он начал извиняться, все вымыл.

МАМЕНЬКИН СЫНУЛЯ

Какой бы проступок Илья не совершил, ему все сходит с рук. Очевидно, не без помощи его матери Елены Фарафоновой. Женщина - известный и дорогооплачиваемый адвокат в городе.

- Мне известно, что Илья употребляет наркотики, я знаю, что Илья ездит без прав и относится к жизни легко, - поведал в телесюжете кировский журналист Михаил Вагин. - Я знаю, что от его действий страдает его мать, она с этим ничего не может поделать.

У Елены свой офис в центре города. Но после нападения на журналиста, она там не любит появляться. Корреспонденты «Дежурной части» нашли ее в суде. Диалога, к сожалению, не получилось. На вопросы Елена Фарафонова старалась отвечать уклончиво.

Но в одном из интервью адвокат очень хорошо отзывалась о сыне:

- Мой сын самый лучший в мире, понимаете, - упорно настаивает на своем кировчанка. - Я его люблю. Он добрый, он воспитанный.

Но многочисленные видеозаписи, где Илюша кидается с кулаками на сотрудников ГИБДД, матерится и угрожает, говорят об обратном.

НУ ШТРАФ И ШТРАФ

Сотрудник ГИБДД Кирова, у которого корреспонденты федерального канала попытались взять интервью сказал, что даже понятия не имеет, кто же такой этот нарушитель Фарафонов. А может, сделал вид, что не знает. Ведь парадоксально то, что все его выходки заканчиваются штрафами. Любому другому за такие правонарушения уже давно бы оказался за решеткой.

Корреспонденты отнесли запись, как Илья угрожает журналисту, прокурору Руслану Саркитову. Прокурор согласился, что штраф - не справедливое наказание для такого поступка. Решение обещали обжаловать, а Фарафонову дать 15 суток.

Московский адвокат Светлана Старостина заметила в видео состав преступления.

Следственный комитет Кировской области также заинтересовался мажором после выхода в эфир сюжета «Дежурной части».

Видео, на котором Илья старается покалечить журналиста, попало в следственный комитет. Фото: скриншот из видео «Вести. Дежурная Часть».

- Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, изучают указанный видеоролик, проводят необходимые проверки, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК России по Кировской области Мария Меркулова. - По их результатам будет вынесено процессуальное решение.

А пока Илья Фарафонов вообще «исчез с радара». Не появляется дома, неизвестно на чем и с кем передвигается.

Он стал героем еще одной программы на федеральном канале. На телепередачу к Андрею Малахову приехали кировские корреспонденты Сергей Пичугин и Михаил Вагин, а также бывший руководитель «Ночного патруля» Сергей Косолапов и родственники погибшего студента. В программе прошлись по полной «хронологии событий» Ильи Фарафонова: от смертельного ДТП, до последней его выходки с угрозами. Журналисты также посчитали количество штрафов, которые выписаны лихачу с 2015 года. Но оплачены они были лишь в прошлом году.

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