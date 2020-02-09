2020-02-09T16:00:03+03:00
Происшествия

Нарушителя ПДД Илью Фарафонова снова «взяли» сотрудники ГИБДД

«Комсомолка» восстановила хронологию правонарушений лихача
Олег ЛЯЛИН
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В этот раз Фарафонов не был за рулем, но вел себя агрессивно. Фото: vk.com/patrolkirov43В этот раз Фарафонов не был за рулем, но вел себя агрессивно. Фото: vk.com/patrolkirov43
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Некоторых людей жизнь не учит ничему. Попался раз, значит попадется и два, и три, и энное количество раз дальше. Может быть, экстрима в жизни не хватает, а может и темперамент такой. Илья Фарафонов - «любимчик» кировской Госавтоинспекции. В ночь с седьмого на восьмое февраля он снова попал на полицейские радары. Не за рулем, конечно, но шуму наделал.

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА

10 мая 2009 года сын адвоката Елены Фарафоновой сбил трех человек у привокзальной площади. Илье тогда было всего 13 лет. Одного он убил, двоих оставил инвалидами. Уголовной ответственности он смог избежать, так как не «подходил» по возрасту. В учебно-воспитательном учреждении закрытого типа он провел меньше года, после чего вышел на свободу. Елена Фарафонова всячески прикрывала сына. А комментировать инцидент отказывалась, «бросив» лишь то, что, мол, половина города ездит без прав, но сотрудники ГИБДД видят лишь ее сына.

БАГАЖНИК ЯДА

2012 год. 16-летнего Фарафонова задерживают за распространение синтетических наркотиков и курительных смесей. Задержание проходило в ночь с восьмого на девятое марта. В багажнике автомобиля банки с наркотиками. За хранение наркотиков в особо крупном размере молодому человеку дали два года «условки».

НИКАК НЕ УСПОКОИТСЯ

В 2014 году молодой человек снова дал о себе знать. Он ездил по городу без прав, в состоянии алкогольного опьянения, да еще и сильно превышая скорость.

- Он совершил страшное ДТП, когда ему было 13. Он не раскаялся и не получил никакого адекватного наказания. Он продолжает ездить по нашему городу и в 18, даже после того как его задерживали в состоянии алкогольного и наркотического опьянения! У него вообще никогда не было прав! Он меняет фамилию и номера, - рассказывает создатель движения «Ночной патруль» Сергей Косолапов.

Уже в ноябре 2019 году «гибддшники» поймали его за рулем квадроцикла. У нарушителя не было прав. А также у транспорта отсутствовали государственные номера. Илье Фарафонову выписали штраф в 20 тысяч рублей.

Камера автомойки зафиксировала, что у квадроцикла нет номеров. Фото: vk.com/kirovmp

Камера автомойки зафиксировала, что у квадроцикла нет номеров. Фото: vk.com/kirovmp

Середина января 2020 года. Фарафонов-Прозоров (девичья фамилия матери) становится виновником аварии на перекрестке улиц Московская и Романа Ердякова. «Субару», за рулем которого был Илья, пытался заехать на парковку торгового центра. Нарушитель хотел повернуть налево, совершенно не обращая внимания на знак «Движение только прямо». В результате он не уступил дорогу встречной иномарке, и они «врезались» друг в друга. И опять виновник отделался штрафом.

Новый год - новые проблемы с законом. Фото: vk.com/kirovmp

Новый год - новые проблемы с законом. Фото: vk.com/kirovmp

ШИЛО В СИДЕНЬЕ

И вот теперь - новый скандал. Активисты «Ночного патруля» совместно с сотрудниками ГИБДД остановили «BMW X5». Водитель иномарки отказался «дуть в трубочку».

Возможно, автомобиль также принадлежит Фарафонову-Прозорову.Фото: vk.com/patrolkirov43

Возможно, автомобиль также принадлежит Фарафонову-Прозорову.Фото: vk.com/patrolkirov43

- Остановлен БМВ Х5, с номером ... несся как угорелый, - пишут администраторы сообщества ВК «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» г. КИРОВ». И не трудно догадаться кто же сидел вместе с водителем - Илья Фарафонов. Его состояние патрульные описали, как «невменяемое». Также он кидался на сотрудников ГИБДД с кулаками. Что будет дальше с кировской «знаменитостью» - неизвестно. Пугает то, что с 2009 до 2020 года он не просто ездит без водительских прав, а вообще ездит на автомобиле и все ему сходит с рук.

ИСТОЧНИК KP.RU

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