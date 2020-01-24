Учителям - доплаты, школьникам - обеды? Эксперты Общественной палаты Кировской области - о послании президента

Из недавнего послания президента стало известно, что всех без исключения учеников 1-4 классов школ ждет бесплатное питание, а классных руководителей - дополнительные выплаты. Подробностей пока не хватает, но есть версия, что все детали должны проработать к 12 апреля: возможно, именно на эту дату назначат плебисцит - всеобщее голосование по нововведениям в Конституцию.

Все эти и другие вопросы обсуждались на заседании комиссии по образованию, науке, культуре и делам молодежи Общественной палаты Кировской области.

КАЖДОМУ СВОЕ

Классным руководителям теперь положена дополнительная выплата - 5 тысяч рублей. Это сумма за вычетом НДФЛ и с учетом районного коэффициента? Какую сумму педагоги в итоге получат на руки? Это будет отдельная строка выплат, а остальные будут сохранены? Пока никто не может сказать наверняка.

По словам председателя комитета по соцвопросам Заксобрания Кировской области Галины Бурковой, в регионе работает до 7 тысяч классных руководителей. Итоговая сумма будет астрономической - особенно при учете других предложенных Президентом мер поддержки.

Так, ученикам 1-4 классов теперь будут давать бесплатные обеды.

- Важно то, откуда возьмутся деньги, - считает директор СОШ № 6 Кирово-Чепецка Анна Шкляева. - Будет это нагрузкой на муниципальные, областной или федеральный бюджет. Даже когда в регионе вводили бесплатное питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, которых не так много, такая финансовая нагрузка стала неожиданностью. Непонятно, как муниципалитеты «потянут» эти суммы.

Но и по прежним актуальным для регионального образования проблемам понимания сейчас не больше. Общественники до сих пор не могут разобраться, как формируются фонды оплаты труда учителей.

В Минобразования на вопрос экспертов ответили, что финансовые нормативы для начального, основного и среднего звена школ разные и меняются каждый год. Правда, методики таких корректировок нет: существующие законы «не предполагают их существования». По сути, норматив должен покрывать все нужды школ: финансовые потребности по зарплатам педагогов, расходам и учебным планам. Как все обстоит на самом деле, не знает никто.

Общественникам остается ждать новостей от специальной комиссии при Минобразования Кировской области. Правда, до сих пор эта комиссия ни разу не собиралась.

Из чего складывается фонд оплаты труда педагогов, предстоит выяснить чиновникам и экспертам Общественной палатыФото: Алексей БУЛАТОВ

РАЗРУХА И ПОЗОР

Обсуждали и поддержку талантливых школьников. Ранее инициативная группа учеников выступала за финансовое поощрение победителей и призеров олимпиад всероссийского и регионального уровней. К сожалению, тут подвижек не предвидится: чиновники в ответ на это лишь предлагают собирать ребятам свои дипломы и грамоты и подавать их как документы для бесплатной поездки в оздоровительные лагеря на Черном море.

Но другую просьбу школьников выполнить все-таки можно. Речь идет о создании центров для подготовки к олимпиадам по гуманитарным дисциплинам. Именно их очень не хватает кировским одаренным ученикам.

В Министерстве, правда, в ответ на этот запрос лишь сообщили, что «предложение будет учтено». Как рассказала член комиссии Анастасия Горбушина, знакомая с проблемой, школьники в той инициативной группе «продвинутые»: они все понимают и не удивляются такой реакции чиновников.

На сегодня существуют лишь отдельные гуманитарные «секции» при опорных школах и система дистанционной подготовки для желающих. Однако уже через несколько месяцев гуманитарное направление будет углублено в ЦДООШ. Остается надеяться, что это лишь начало пути.

Ведь позитивные подвижки действительно есть: несколько недель назад правительство распределило 97 миллионов рублей между школами Кирова, Кирово-Чепецка, Слободского и нескольких районов, «обеспечивающими высокое качество образования». Это именно те школы, ученики которых добиваются серьезных успехов на олимпиадах по разным предметам.

Однако не все участники встречи смотрят на происходящее с оптимизмом.

- В нацпроектах многое написано, а как это реализуется - другой вопрос, - заявил директор АНО «Институт проектирования инновационных моделей образования» Константин Колесников. - Я к этому отношусь скептически. Делаются отдельные шаги, но они ничего не решают: не хватает системности. На днях был в кировской школе № 32, где обвалился фасад, а дети учатся в третью смену. Разруха и позор. Вот на что нужно обратить внимание.