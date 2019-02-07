2019-02-07T10:50:07+03:00
Общество

Киров попал в рейтинг с самыми низкими зарплатами учителей

Средний доход наших педагогов составил 22 тысячи 45 рублей
Анна КРЮКОВА
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Киров оказался в конце рейтингаКиров оказался в конце рейтингаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кирове учителя получают низкие зарплаты. К такому выводу пришли на сайте visasam.ru, после сравнения средней заработной платы педагогов более чем в 80 городах и республиках нашей страны за 2018 год.

Оказалось, что большего всего получают учителя в Москве, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округе. Самые низкие зарплаты обнаружили в Дагестане, Мордовии и Алтайском крае. Киров же оказался на 9 месте с конца рейтинга. В среднем зарплата у наших учителей составляет 22 тысячи 45 рублей.

Напомним, что величина оклада у педагогов также зависит от выслуги лет и количества отработанных часов. Кроме того, учитывается наличие особых заслуг и дополнительных нагрузок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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