2020-01-10T18:36:19+03:00
Общество

Кабан-альбинос, енотовидные собаки и мохноногий сыч: каких животных и птиц заметили в Нургуше в 2019 году

Каждый месяц в объективы посетителей и сотрудников попадали причудливые звери
Анна КРЮКОВА
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Мохноногие сычи устраивают в дуплах настоящие кладовые. Фото: С. В. КондруховойМохноногие сычи устраивают в дуплах настоящие кладовые. Фото: С. В. Кондруховой
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11 января в России празднуют День заповедников и национальных парков. «Комсомолка» решила узнать, чем запомнился прошедший год сотрудникам заповедника «Нургуш», который расположился в Котельничском районе нашей области.

В ЯНВАРЕ ПРОСНУЛИСЬ БОБРЫ

В середине января в официальной группе заповедника в соцсетях появилось видео, где бобер решил подкрепиться свежими ветками ивы. Грызун потащил в укромное место огромную ветку. Хотя, как уточнили в «Нургуше», грызунам хватило бы и заготовленного с осени корма.

Зимой бобры выбрались из своих уютных жилищ. Фото: скриншот с видео vk.com/public_nurgush

Зимой бобры выбрались из своих уютных жилищ. Фото: скриншот с видео vk.com/public_nurgush

В ФЕВРАЛЕ УДАЛОСЬ ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ЛИСИЦЕЙ

Последний зимний месяц в заповеднике запомнился появлением лисицы. Хищница распушила свой хвост и прогулялась по зимней тропе. Вероятно, она вышла на охоту.

По словам сотрудников «Нургуша», лисицы не проявляют беспокойства при виде человека. Кроме того, зрение у хищников не отличается остротой. Поэтому они могут вплотную подойти к неподвижно стоящему или сидящему человеку.

В феврале на прогулку по заповеднику вышла лисица. Фото: скриншот с видео vk.com/public_nurgush

В феврале на прогулку по заповеднику вышла лисица. Фото: скриншот с видео vk.com/public_nurgush

В МАРТЕ БЫЛА ДРАКА ЕНОТОВ

В начале весны случилась драка енотовидных собак. Дело в том, что солнечные дни разбудили животных, и поэтому многие из них вышли полакомиться рыбой. Правда «договориться» и мирно поделить пищу у них получалось не всегда. Так, в марте в заповеднике сняли на видео, как семейная пара енотов прогнала одинокого зверя от добычи.

В АПРЕЛЕ НА СВЯЗЬ ВЫШЕЛ АДМИРАЛ

В апреле в заповеднике «расцвели» яркие бабочки. В «Нургуше» заметили и крапивниц, и лимонниц. Проснулись даже адмиралы.

Вероятно, не все они осенью улетели на юг, а остались зимовать в разных укрытиях наперекор судьбе, - пояснили сотрудники. - И не погибли от холода! Относительно теплая зима позволила им благополучно пережить суровый период года.

Адмиралы не стали улетать на юг. Фото: vk.com/public_nurgush

Адмиралы не стали улетать на юг. Фото: vk.com/public_nurgush

В МАЕ НАБЛЮДАЛИ ЗА ЛЯГУШКАМИ

Весной травяные и остромордые лягушки перебираются в водоемы и откладывают там икру. Как пояснили в «Нургуше», оболочка икринок разбухает в слизистую массу, которая защищает икринки от хищников, болезней и высыхания. Затем из икринок вылупляются головастики, которые стаями кочуют по мелководью, а затем расплываются по всему водоему. Уже к августу крохотный лягушонок выбирается на сушу для того, чтобы перезимовать.

Весной лягушки откладывают икру в водоемах. Фото: С. В. Бакка

Весной лягушки откладывают икру в водоемах. Фото: С. В. Бакка

В ИЮНЕ БЕЛКИ ПОПОЛНЯЛИ СВОИ ЗАПАСЫ

В июне в группе заповедника разместили забавную фотографию белки. Зверек пытался перенести шишку в удобное место, чтобы уже там полакомиться семенами.

Сотрудникам заповедника удалось сделать забавную фотографию белки.

Сотрудникам заповедника удалось сделать забавную фотографию белки.

В ИЮЛЕ ПЕРЕСЧИТЫВАЛИ ОВСЯНОК

В тулашорской тайге летом пересчитали птиц. Среди них заметили и такой малочисленный вид, как овсянка-ремез. Обычно они гнездятся в сырых ельниках. В последнее время численность этого вида в Европе сильно упала. Сотрудники заповедника даже рекомендовали включить птицу в приложение к Красной книге как вид, требующий контроля за состоянием численности.

В АВГУСТЕ ОБНАРУЖИЛИСЬ РЫБЬИ ВШИ

В последний месяц лета в «Нургуше» встретили новый вид ракообразных. Как оказалось, карпоеды обитают в водоемах заповедника. Они паразитируют на рыбах как вши.

Нашлись в заповеднике и карпоеды. vk.com/public_nurgush

Нашлись в заповеднике и карпоеды. vk.com/public_nurgush

В СЕНТЯБРЕ ПОПАЛСЯ КАБАН-АЛЬБИНОС

В начале осени в группе появилась необычная фотография. В объектив фотоловушки попался кабан - частично альбинос. Рядом с ним была семья - взрослая самка и поросенок. Все они кормились желудями.

Окрас у кабана не бурый, а белый с темными пятнами. Фото: vk.com/public_nurgush

Окрас у кабана не бурый, а белый с темными пятнами. Фото: vk.com/public_nurgush

В ОКТЯБРЕ РАЗГУЛИВАЛИ ГЛУХАРИ

Птицы важно расхаживали по охранной зоне и собирали мелкие камешки. Они необходимы глухарям, чтобы перетирать съеденную пищу. У взрослого самца в желудке может накопиться до 70 таких камешков.

В НОЯБРЕ ПРАЗДНОВАЛИ ДЕНЬ СИНИЧКИ

12 ноября, в день памяти православного святого Зиновия Синичника, научные сотрудники напомнили жителям Кировской области о необходимости подкармливать зимующих птиц. Раньше считалось, что в ноябре синицы, предчувствуя холода, перелетали из лесов ближе к людям и ждали от них помощи.

В ДЕКАБРЕ ЗАПЕЧАТЛЕЛИ МОХНОНОГОГО СЫЧА

В конце декабря «Нургуш» поделился снимком мохноногого сыча. Как уточнили научные сотрудники, небольшая сова гнездится в дуплах деревьев и питается мышевидными грызунами и птицами. Охотится лесная птица, высматривая жертву сидя на ветке дерева. Осенью и зимой сыч складирует свою добычу в одном месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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