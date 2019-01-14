В заповеднике «Нургуш» находится 104 вида животных, растений и грибов, занесенных в Красную книгу

Единственный заповедник Кировской области в 2019 году отмечает свой юбилей. «Нургуш» по праву считатают экологической жемчужиной края. «Комсомолка» узнала о том, какие животные, растения и грибы есть в самом большом заповеднике региона, и о том, почему он так привлекателен для туристов.

ЭТАЛОН СРЕДНЕЙ ТАЙГИ

Два участка делят между собой статус особо охраняемого объекта - это «Нургуш» (Котельничский район) и «Тулашор» (Нагорский район). Первый привлекателен своими пойменными озерами, которые образовались при разливах Вятки. Во время половодья весной это место становится нерестилищем для многих видов рыб.

«Тулашор» - это самый южный из уцелевших массивов европейских старовозрастных лесов. Его считают эталоном средней тайги. Здесь растут редкие лишайник лобария легочная и мох неккера перистая, которые являются индикаторами ненарушенных лесов.

«Нургуш» испещрен озерами-старицами. Фото: vk.com/public_nurgush

25 лет исполнится в мае этого года федеральному заповеднику «Нургуш»;

25,5 тысячи гектаров - общая площадь охранной зоны заповедника;

180 лет - возраст таежных лесов, не тронутых человеком;

80 пойменных озер располагаются на территории заповедника.

БОЛЬШАЯ «СЕМЬЯ» ЗАПОВЕДНИКА

На территории «Нургуша» очень много редких животных, грибов и растений. 104 вида занесены в Красную книгу Кировской области - это 39% от всех видов заповедника. Северный олень, выхухоль, орлан-белохвост, беркут, филин, малая крачка, среднерусская белая куропатка, большой подорлик, венерин башмачок настоящий, калипсо луковичная, надбородник безлистный и еще 18 видов живых организмов заповедника занесены в Красную книгу Российской Федерации.

В заповеднике обитает 211 видов птиц. Этот вид, например, называется мородунка. Фото: vk.com/public_nurgush

В этом уникальном природном мире можно встретить:

572 вида пресноводных водорослей;

120 видов почвенных водорослей;

445 видов грибов;

35 видов миксомицетов (грибоподобные организмы);

94 вида лишайников;

225 видов мохообразных;

668 видов сосудистых растений;

34 вида рыб;

9 видов земноводных;

6 видов пресмыкающихся;

211 видов птиц;

55 видов млекопитающих;

154 вида круглых червей;

51 вид моллюсков;

200 видов пауков;

2200 видов насекомых.

ВСТРЕТИТЬ ЙЕТИ И ДРЕВНЕГО ОХОТНИКА

Нетронутый уголок природы привлекателен для туристов. Для посетителей здесь оборудованы четыре экологические тропы общей протяженностью 19 километров. Самым маленьким туристам предлагают поискать Йети, посетить его хижину и посмотреть, как представляют снежного человека разные народы. Летом можно пособирать ягоды, грибы, искупаться в одном из озер и даже приготовить чай из целебных трав.

В «Нургуше» можно посмотреть на жилище охотника из каменного века. Фото: vk.com/public_nurgush

В музеях «Нургуша» посетителям показывают предметы быта, изготовленные из разных пород древесины, браконьерские орудия и старинные травники. В одной из экспозиций есть полуземлянка древних охотников и старая охотничья избушка.

- У нас нет тигров, но есть чарующая красота ненарушенных таежных лесов и озер с тысячелетней историей, - поделилась с «Комсомолкой» директор заповедника Елена Тарасова. - Каждый год мы обновляем и дополняем наши экспозиции. Так, в юбилейном будет завершен комплекс «Парга», в котором мы постарались воссоздать атмосферу охотничьего быта.

А вот для любителей туристической романтики предлагают четырехдневный поход, в котором путешественники смогут прочувствовать единение с природой и ненадолго избавиться от благ и проблем цивилизации.