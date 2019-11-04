2019-11-04T13:13:51+03:00
Общество

Температурные качели ноября: до середины месяца будет стоять теплая погода

«Комсомолка» узнала, какой будет погода в последний месяц осени
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Снежный покров, который останется до весны, ляжет только в средине ноября. Фото: Алексей КОКОРИНСнежный покров, который останется до весны, ляжет только в средине ноября. Фото: Алексей КОКОРИН
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Начало месяца уже порадовало и обильным снегопадом, и наступившей оттепелью. По прогнозам синоптиков, ноябрь прогнозируется теплее нормы на 1-2°С в Европейской части России и холоднее нормы на 1-2°С в Зауралье.

- В Кировской области температура в среднем за месяц прогнозируется около нормы (это примерно на 1°С холоднее, чем в прошлом году), а на юго-западе - на 1°С больше, - сообщает группа «Любительская метеорология Кирове». - В областном центре ожидаемая средняя температура - около -5°С.

Что касается прогнозов относительно осадков, то выпадет их над территорией области близко к норме. Большая часть – в первой половине месяца. Однако снега ждать не стоит: большая часть осадков – это дожди. Метеорологи-любители не исключают прохождение ледяного дождя.

СНЕГ РАСТАЕТ К СЕРЕДИНЕ НЕДЕЛИ

- Аномально теплая и влажная погода будет сопровождаться ветром, который вновь может достигнуть штормовых значений, - сообщают метеорологи-любители. - Что касается снежного покрова, то в южной половине области и в Кирове он полностью растает примерно к середине следующей недели. В северной половине снег местами останется лежать до весны.

Примерно до 13 числа осень будет продолжать властвовать: на улице будет стоять относительно теплая и влажная погода. А вот дальше зима снова попытается вступить в свои права. И причина этому - ныряющий североатлантический циклон, который принесет обильные снегопады с установлением снежного покрова высотой до 15 сантиметров и последующим существенным похолоданием.

В середине ноября ночные морозы могут окрепнуть до 15-20 градусов. «Подкрепит» их северный ветер. Так что пуховики и шубы далеко убирать не стоит.

СНЕГ ПРОЛЕЖИТ ДО ВЕСНЫ

Оттепель вновь попытается растопить сугробы в конце ноября. Но сделать это ей не удастся. Снег, как и полагается, останется до следующего года.

- Подводя итог, хочется сказать, что нам с вами остается только смириться с предстоящими температурными качелями и постараться пережить их с наименьшими потерями для самочувствия, - делает вывод группа «Любительская метеорология в Кирове». - Одевайтесь по погоде, ведите активный образ жизни, правильно питайтесь и занимайтесь спортом - и тогда любые погодные сюрпризы окажутся только приятными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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