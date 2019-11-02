В Кировской области 6-летний мальчик выжил в двух ДТП за один день

Ребенок пережил столкновения, но потерял мать и отца. Первое ДТП произошло около девяти часов утра на 471-м километре федеральной трассы «Вятка», второе - уже в Кирове.

ВЫЕЗД НА «ВСТРЕЧКУ»…

На территории Мурашинского района автомобиль «Ниссан» столкнулся КАМАЗом. 36-летний водитель иномарки по неустановленной причине выехал на полосу встречного движения. Удар был такой силы, что переднюю часть машины смяло. У водителя не было шансов, как и у 28-летней пассажирки, его жены. Оба скончались на месте.

Их шестилетний ребенок находился на заднем сиденье. Из-за чего пострадал меньше. Однако, малыш получил травмы. Для него вызвали скорую помощь. Парня отправили в областной центр, чтобы оказать помощь.

В ДТП получил травмы и водитель грузовика. Но ему медпомощь не понадобилась.

…И НА «КРАСНЫЙ»

Через два часа и практически через 100 километров карета «скорой» попала в аварию. На въезде в Киров. Это ДТП произошло на перекрестке, около дома № 77 на улице Дзержинского.

- Водитель автомобиля «УАЗ» (скорая помощь), двигаясь с одновременно включённой световой и звуковой сигнализацией, на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «Форд Фьюжн», - сообщили в УГИБДД России по Кировской области. - В результате аварии никто из медицинских работников не пострадал.

Какие травмы получил шестилетний ребенок во втором ДТП, сейчас устанавливается. Как и то, почему водитель иномарки не предоставил преимущество спецтранспорту. Парня доставили в больницу, где ему оказали необходимую помощь.

Мальчик находится в больнице, его состояние стабилизировали. Фото: vk.com/ky43_ubezhishe

ВТОРАЯ «СКОРАЯ» ЗА ДЕНЬ

Напомним, за 2 ноября в Кирове произошло два дорожно-транспортных происшествия с участием медицинского транспорта. Так, около 12 часов дня и в двух километрах от места аварии другой «скорой» в ДТП попала бригада медиков. Инцидент на Октябрьском проспекте, 1а, произошел при аналогичных обстоятельствах: водитель выехал на запрещающий сигнал светофора с включенной сиреной и «маячками», а 48-летний водитель «Газели» не пропустил его.