2019-11-02T22:02:23+03:00
Происшествия

В Кирове в ДТП «скорой» и «ГАЗели» пострадали два медика

Авария произошла на Филейке
Евгений ДЕМИХОВ
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Авария произошла на Октябрьском проспекте вблизи дома № 1аАвария произошла на Октябрьском проспекте вблизи дома № 1аФото: Алексей БУЛАТОВ
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В субботу, 2 ноября, около 12 часов дня машина скорой помощи столкнулась с фургоном. В результате аварии пострадали два медицинских работника: 54-летний фельдшер и 23-летний медбрат.

- По предварительным данным, 36-летний водитель автомобиля скорой помощи, двигаясь с одновременно включённой световой и звуковой сигнализацией, на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем «ГАЗель» под управлением 48-летнего водителя, - рассказали в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - После столкновения автомобиль «ГАЗель» отбросило на автомобиль «Датсун» под управлением 41-летней женщины.

Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. В Госавтоинспекции напомнили о том, что необходимо предоставлять преимущество на дороге транспорту с включенными спецсигналами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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