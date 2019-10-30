2019-10-30T18:12:00+03:00
Общество

В 2020 году тариф на отопление в Кирове вырастет на 7,6%

Инициативу одобрили депутаты кировской гордумы
Анна КРЮКОВА
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В текущем году повышать плату не будутВ текущем году повышать плату не будутФото: Алексей БУЛАТОВ
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Начиная с июля 2020 года кировчанам придется платить за отопление на 7,6% больше. Такое решение одобрили депутаты кировской гордумы на заседании в среду, 30 октября.

ОТКУДА ЦИФРЫ?

В 2020 году согласно закону рост платы граждан за коммуналку составит 4% ( максимально возможное отклонение - 2,8%). Однако сумма в платежках должна увеличиться сверх этого еще на 1,5%. Это связано с концессией, которую город заключил с «Кировской теплоснабжающей компанией».

Изначально планировалось, что повышение платы на 1,5% произойдет уже в ноябре текущего года. Однако руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов предложил не поднимать цены третий раз за год, а перенести проценты на следующий год. По его словам, сейчас жители к очередному повышению платы не готовы.

- Категорически не хотелось бы этого делать, - обратился Максим Михайлов к присутствующим. - У нас с депутатами есть предложение о том, как не допустить повышения тарифа. Мы предлагаем перенести эти 1,5% на следующий год.

В итоге, депутаты кировской гордумы инициативу поддержали. Теперь документы направят в ФАС, где инициативу рассмотрят в течение месяца.

«ПОВЫШЕНИЕ ПЛАТЫ БУДЕТ СУЩЕСТВЕННЫМ»

Депутат Альберт Бикалюк отметил, что как минимум для четверти населения повышение платы станет очень существенным. Это связано с тем, что в городе 25% жилого фонда по-прежнему не оснащены приборами учета.

- Кроме того, фактически отсутствует контроль за объемами работ, которые проводит «КТК» в рамках концессии, - отметил депутат. - Почему же рост затрат на перекладку одного километра за год вырос сразу на 43%? Объясняют разными диаметрами трубы, но мы что-то в этом сомневаемся.

В ответ, ему пояснили, что комиссия по транспорту и ЖКХ предложила сити-менеджеру Илье Шульгину взять на контроль реализацию концессии. Также к 1 ноября будет принято постановление, которое регулирует и закрепляет ответственность по концессионному соглашению.

ИСТОЧНИК KP.RU

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