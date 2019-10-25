Поднимутся ли тарифы на отопление в Кирове?

В пятницу, 25 октября, на заседании комиссии по транспорту и ЖКХ депутаты обсудили, ожидать ли кировчанам в ближайшем будущем повышения тарифа. Шанс, что такой новостью жителей города этой осенью «не обрадуют» есть, однако тогда летом 2020 года горожанам придется раскошелиться по полной программе.

«МЫ ОБЯЗАНЫ ПОВЫСИТЬ ПЛАТУ»

Руководитель Региональной службы по тарифам Кировской области Максим Михайлов во время своего доклада пояснил депутатам, что РСТ обязана уже третий раз за год повысить плату граждан за коммунальные услуги. Так, с ноября цифра в платежках жителей может увеличиться на 1,5%. Однако, как отметил глава службы, кировчане к такому повышению не готовы.

- Категорически не хотелось бы этого делать, - обратился Максим Михайлов к присутствующим. - У нас с депутатами есть предложение, как не допустить повышения тарифа. Мы предлагаем перенести эти 1,5% на следующий год.

Однако тогда в 2020 году рост платы составит сразу 7,6%. Что кстати больше предельного индекса с учетом отклонений. Теперь эту инициативу предстоит одобрить или отклонить депутатам гордумы.

«СНАЧАЛА ДОЖДИТЕСЬ РАЗРЕШЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬЩИКОВ»

Глава РСТ также добавил, что за отопительный период с населения должны собрать порядка 66 миллионов рублей. Благодаря переносу платы кировчане смогут в текущем году сохранить свои платежи без изменений. Кроме того, Максим Михайлов уточнил, что предельный рост платы граждан служба проанализировала по наименее благоприятному платежу. Для большинства населения сумма в 2020 году изменится примерно на 5,85%.

В ответ депутаты посоветовали для начала согласовать эту инициативу с антимонопольщиками. На что руководитель РТС сообщил, что уже обращался в ведомство за консультацией, и проект готовы поддержать. Теперь, в случае, если депутаты одобрят инициативу, документы отправят в ФАС. Специалисты службы рассмотрят обращение в течение месяца.

В итоге, на заседании приняли решение вынесли этот вопрос на рассмотрение гордумы.

СПРАВКА «КП»

Индекс роста платы граждан за коммуналку устанавливается каждый год. Для Кировской области летом 2020 года эта сумма составит 4%. Сверх этого индекса сумма в платежках кировчан должна увеличиться в связи с концессией, которую город заключил с «Кировской теплоснабжающей компанией».