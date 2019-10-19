2019-10-19T12:46:42+03:00
Общество

Три наивных вопроса о технологиях переработки отходов на Марадыковском

Подготовка к перепрофилированию идет полным ходом
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Завод по уничтожению химоружия в Марадыково планируют перепрофилировать в комплекс по обработке, утилизации и и обезвреживанию отходов I – II классов опасности. Фото: архив «КП»Завод по уничтожению химоружия в Марадыково планируют перепрофилировать в комплекс по обработке, утилизации и и обезвреживанию отходов I – II классов опасности. Фото: архив «КП»
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Сторонников и противников завода до сих остается большое количество. Однако, всех объединяет «выжидательная» позиция. 18 октября научному сообществу и гражданам Кировской области рассказали о технологических решениях, которые сделают завод безопасным.

ВОПРОС 1. ЧТО БУДЕТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ ЗАВОД?

Комплекс будет заниматься обработкой, утилизацией и обезвреживанием отходов I и II класса опасности. Планируется перерабатывать порядка 350 видов отходов. В их число входят смеси неорганических солей, оксидов, гидроксидов, кислот; ртутьсодержащие вещества и объекты (градусники, ртутные лампы); стоки предприятий, органические, смешанные и комбинированные органические и неорганические отходы.

ВОПРJС 2. БУДУТ ЛИ ОТХОДЫ?

Разработчики технологических решений хотят поставить переработку таким образом, чтобы вся производственная цепочка была замкнута. Таким образом хотят добиться безотходности.

- Там, где раньше были цеха по уничтожению химического оружия, будет происходить переработка отходов, и сама площадка практически готова к этому, как и персонал, - рассказал первый заместитель генерального директора по развитию ФГУП «РосРАО» Максим Корольков. - Разработчики технологических решений ориентировались на три тезиса: безопасность, эффективность и ресурсосбережение.

Это будет проявляться в первую очередь в безотходности. На заводе будет использоваться трехступенчатая технология переработки. В результате отходы одной стадии будут служить сырьем для последующей. На выходе планируется получать вторичную товарную продукцию: медь, серебро, стекло, сталь, алюминий, грунт, ртуть, золошлаки и водонерастворимые соли. Для некоторых полезных отходов уже нашли каналы сбыта. Например, ртуть будут продавать за границу, где она востребована на некоторых производствах. Золошлаки можно использовать в качестве пересыпного материала при формировании полигонов ТБО.

ВОПРОС 3. ЗАВОД ОПАСЕН?

- Самый большой объем выбросов на заводе - выхлоп двигателей внутреннего сгорания обычных погрузчиков, - отметил Корольков. - При этом все будет значительно ниже нормы предельно допустимой концентрации. Планируется контроль по 149 показателям: от показателей воздуха в рабочей зоне, до воздуха в прилегающих населенных пунктах.

Также вблизи завода будут проводить анализ состава источников подземных и надземных вод. И это при том, что предприятия не сбросит ни литра сточных вод.

Коммуникации и оборудование завода фактически готовы к работе по новому профилю. Кроме того, все они имеют дублеров. Таким образом, при возникновении внештатных ситуаций неисправное оборудование отключат, а включат дублирующее. Это может произойти как в ручном, так и автоматическом режиме.

Как говорят разработчики, химоружие, которое до 2017 года уничтожали на «Марадыковском» в десятки, или даже тысячи раз, опаснее тех отходов, которые начнут завозить туда в 2022 году.

Уже теперь предложенные решения дают основания для определенных выводов. Однако последнее слово стоит оставить за экспертной группой контроля, состоящей и химиков, физиков, биологов, экологов и других ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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