2019-05-16T09:25:46+03:00
Общество

«Мы приговорены?»: чего ждать от опасных отходов на «Марадыковском»

Общественники опасаются возможных последствий нового запуска объекта
Дмитрий ТАРАСОВ
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Завод по уничтожению химоружия в Марадыково планируют перепрофилировать в комплекс по обработке, утилизации и и обезвреживанию отходов I – II классов опасности. Фото: архив «КП»Завод по уничтожению химоружия в Марадыково планируют перепрофилировать в комплекс по обработке, утилизации и и обезвреживанию отходов I – II классов опасности. Фото: архив «КП»
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30 апреля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, по которому семь объектов в разных регионах превратятся в комплексы по обработке, утилизации и и обезвреживанию отходов I – II классов опасности. Среди них могут оказаться такие вещества, как хлороформ, соли свинца, ртуть - действительно опасные элементы.

В список объектов вошел и «Марадыковский», расположенный в Оричевском районе Кировской области. Чего ждать кировчанам от работы перепрофилированного объекта, пытались выяснить члены Общественной палаты.

БОЛЬШОЙ ВОПРОС

«Марадыковский» со всем имуществом принадлежит Российской Федерации. Заказчиком перепрофилирования объекта станет госкорпорация «Росатом», а застройщиком - «РосРАО». На работы планируют потратить пять миллиардов рублей - обновленный «Марадыковский» будет перерабатывать до 50 тысяч тонн отходов в год.

Однако до сих пор нет конкретного проекта работ и не установлена точная технология уничтожения отходов.

- Конечно, эти новости вызвали широкий резонанс в обществе, - рассказала председатель комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Кировской области Тамара Ашихмина. - Да, у нас уже уничтожали химическое оружие, но нужно понимать, как и с чем будет работать новый объект. Во-первых, это будут действительно опасные вещества. Во-вторых, объемы переработки тоже очень большие. Как долго будет работать обновленный «Марадыковский»? Возможно, к 2023 году он еще только выйдет на полную мощность.

Как будет обеспечена безопасность и окружающей среды, и всего населения региона - большой вопрос. «Марадыковский» стоит в заболоченной пойме Вятки, рядом с населенными пунктами. Активисты-экологи уже обращаются в разные инстанции, чтобы не допустить запуска нового объекта в работу.

- Радиоактивные отходы без согласия населения в любом случае никто сюда не повезет, - подчеркнул начальник отдела специальных мероприятий Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области Александр Денисенко. - В основном предлагается размещать органические, в том числе и жидкие вещества. Что тут в итоге будет, сколько отходов повезут, какие будут очистные сооружения, какой мониторинг — все это покажет проект, он пока не готов. В любом случае, все материалы будут проходить и госэкспертизу, и общественные слушания.

По словам Александра Петровича, стоит пригласить к диалогу экспертов застройщика «РосРАО». Муниципалитет теперь должен назначить дату и место слушаний.

МАЗУТ ОПАСНЕЕ?

Общественники, однако, все еще не уверены в том, что работа нового объекта будет безопасной.

- Раньше «Марадыковский» перерабатывал семь тысяч тонн отходов, а здесь заявлено 50 тысяч тонн, - пояснила Тамара Ашихмина. - Некоторые цеха уже демонтированы, работать в них нельзя. И две печи явно не справятся с такими объемами отходов.

- У нас котельные, работающие на мазуте, дают больше вреда окружающей среде, чем раньше давал «Марадыковский», - парировал Александр Денисенко. - При соблюдении всех технологий мы не ожидаем никаких серьезных выбросов.

Проект перепрофилирования объекта ожидается в 2020 году. За месяц до обсуждения его опубликуют в открытом доступе, чтобы любой желающий мог выразить свое мнение о будущей работе «Марадыковского».

- Мы приговорены? - задалась вопросом член Общественной палаты Кировской области Наталья Ширяева. - Выходит, теперь всегда по решению правительства в нашем регионе будут уничтожать опасные отходы?

Вопрос Натальи Станиславовны остался без однозначного ответа.

«ПОМЕНЯЛАСЬ ПОЛИТИКА, СТРАНА ПОМЕНЯЛАСЬ»

Также общественники обеспокоены и текущими вопросами экологической безопасности региона. И официальные данные чиновников подтверждают: повод для опасений есть.

- За последние пять лет в Кировской области найдено восемь источников повышенной опасности (имеются ввиду предприятия, не связанные с «Марадыковским» - Ред.), - привел статистику Александр Денисенко. - На последних двух отходы лежали без защиты практически 1,5 года. Если из них сделать бомбу, она способна загрязнить 60 гектаров земли.

Чиновник, как и некоторые общественники, уверены: защитой окружающей среды и населения от возможных ЧС, связанных с такими источниками загрязнения, должны заниматься в региональном ГУ МЧС. Однако в самом ведомстве так не считают.

- Приказом МЧС России такая задача нам не поставлена, - подчеркнул заместитель начальника ГУ МЧС России по Кировской области, начальник управления гражданской защиты Александр Никитинский. - Мы - лишь территориальный орган, а у МЧС России в разы шире и список задач, и список сил и средств. Источники загрязнения, о которых вы говорите - это же не атомная электростанция, и не является реально страшной угрозой.

- В январе мы уже обсуждали все эти вопросы, - напомнила Тамара Ашихмина. - За полгода надо было хоть что-то сделать. Вы могли направить в правительство хотя бы короткий список предложений по проблеме.

Другие участники встречи поддержали общественника. Александр Денисенко привел в пример письмо за подписью замминистра МЧС, в котором сказано, что вопросами всех подобных чрезвычайных ситуаций должны заниматься сотрудники кировского МЧС.

- Спорить бессмысленно, - ответил Александр Никитинский. - Этому письму уже несколько лет, с тех пор поменялась политика, страна поменялась. Нам говорят о том, что проблему нужно решать совместно, а в итоге пытаются переложить на нас всю ответственность.

Члены Общественной палаты напомнили, что прямой встречи ГУ МЧС России по Кировской области и регионального правительства с обсуждением всех этих вопросов до сих пор не было. В итоге участники встречи решили, что до конца июня нужно «поставить вопрос ребром»: организовать встречу при участии правительства, специалистов кировского МЧС и даже центрального аппарата МЧС. Тогда же необходимо и начать разработку конкретного плана защиты региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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