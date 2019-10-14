Глава регионального ОЗС Владимир Быков уходит в отставку

В областном Заксобрании намечаются кадровые перестановки. И не абы где, а в руководящем звене.

ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ?

Нынешний председатель Законодательного собрания Кировской области Владимир Быков в ближайшее время сложит свои полномочия. 24 октября пройдет очередное пленарное заседание ЗСКО. Именно в этот день произойдет официальное снятие его с должности. Как стало известно, уход произойдет по собственному желанию. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь ЗСКО Павел Караваев. Пост председателя освободится в связи с тем, что Быков решил сменить место работы. Чем он будет заниматься в дальнейшем, неизвестно, как неизвестен и тот факт, кто заменит его на должности главы Заксобрания.

СВЯЗЬ С ПАРКОМ?

Пока однозначного ответа на вопрос, почему и кем было принято это решение, нет. Уход может быть связан и с участившимися политическими нападками оппозиционеров Заксобрания. По большей части все они основываются на убежденности в том, что Владимир Быков причастен к одному нашумевшему делу. Источник редакции подтвердил связь между отставкой и громкой историей с парком Победы.

РАНО СТАВИТЬ ТОЧКУ

Напомним, в октябре 2019 года предпринимателю Леониду Яфаркину вынесли приговор - шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на бизнесмене теперь «висит» штраф. Он будет обязан выплатить полмиллиона в пользу государства и порядка 165 миллионов рублей в пользу администрации города.

Первомайский суд признал его виновным по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Обвинение настаивало еще на двух «статьях» - отмывание денег и злоупотребление полномочиями. Однако эту часть иска суд отклонил. Яфаркин стал первым, кого осудили по громкому делу о махинациях с землей в парке Победы.

СВЯЗЬ

Покупка бизнесменом участка состоялась в период с 2006 по 2015 год. Конкретный «кусок» земли не был ориентирован на строительство там жилых домов. Поэтому категорию пришлось «подправить». После этого состоялась перепродажа земли строительной компании.

Следствие установило, что все махинации стали возможны только благодаря активному сотрудничеству неустановленного круга лиц из администрации города. Примерно в тот же период Владимир Быков был на должности главы Кирова. Прямых доказательств связи между чиновником и делом нет.

В политику Владимир Быков пришел с военной службы. 37 лет он провел в армии на офицерских должностях. С 2001 по 2007 год был военным комиссаром Кировской области, после чего два периода занимал должность главы города, с 2007 по 2016 год.