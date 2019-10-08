Киров занял 70 место в рейтинге городов по уровню зарплат

Узнав о размере средней заработной платы в областном центре, многие кировчане, наверняка, захотели стать теми самыми «середняками».

ДЕНЬГИ НЕ ГЛАВНОЕ?

Важнее то, в какой пропорции соотносится зарплата и стоимость стандартного потребительского набора. РИА-Рейтинг выстроил российские города в ТОП-100 по уровню зарплат.

Принцип градации прост: исследователи высчитывают, сколько раз определенный набор продуктов можно купить на среднюю зарплату в том или ином городе. При этом учитывается «местная» стоимость товаров, а не среднероссийская. С зарплатами так же. Они берутся из данных Росстата по конкретным городам.

Вот и получается, что на зарплату в 97 тысяч рублей житель Москвы может приобрести 3,83 потребительских наборов. Это, кстати, самый высокий показатель и первое место рейтинга. В пятерке ТОПа находятся (в порядке убывания) Южно-Сахалинск, Салехард, Сургут и Ханты-Мансийск. Там соотношение зарплаты и стоимости стандартного потребительского набора варьируется от 3,81 до 3,20.

Жителям Кирова далеко до своих соотечественников из этих городов. На среднестатистическую зарплату в 32,1 тысячи рублей они могут приобрести всего 1,83 стандартного потребительского набора. Это автоматически перемещает кировчан на 70 строчку рейтинга. Интересно, что жители Дзержинска, следующие в списке за кировчанами, в среднем получают больше: 33,3 тысячи рублей в месяц. Однако из-за более высокой стоимости продуктов коэффициент становится меньше - 1,82. Он гарантирует жителям этого города 71 место в ТОПе.

Лидерство, но с обратной стороны рейтинга, занимают жители города Шахты. Там средняя зарплата по городу составляет 26,6 тысячи рублей. А величина соотношения равняется 1,36. Так что кировчанам еще повезло.

Как выяснилось, медианным значением коэффициента для исследуемых городов будет цифра 2. Это значит, что работники в крупном российском городе ежемесячно получают такую сумму, которая позволяет перекрыть стандартные потребительские расходы в два раза. «Золотой серединой» в данном случае можно назвать два города - Калугу и Рязань. Их коэффициенты составляют 2,02 и 1,99, соответственно.

«НЕСЧАСТНЫЕ»

Недавно города России проверили не на фактические средние зарплаты, а на ожидаемые. У жителей крупных городов спросили, сколько денег ежемесячно им нужно для счастья. Оказалось, что запросы кировчан гораздо выше того уровня, который они имеют. Жители нашего региона хотели бы получать как минимум 120 тысяч рублей в месяц. Аналогичное исследование, сделанное годом ранее, показало, что запросы стали ниже. Тогда кировчанам для хорошей жизни хотелось 122 тысячи рублей в месяц. Возможно, жители Кирова стали чуть более аскетичными, понизив планку ожидаемых доходов на две тысячи рублей.