Очень похож на судью Ленинского районного суда? Кировская полиция проверяет инцидент на Спасской

6 октября 2019 года возле одного из увеселительных заведений Кирова произошел инцидент, о котором многие бы не узнали. Если бы главное действующее лицо не было столь сильно похоже на человека с серьезной должностью.

«ПРИ ПАРАДЕ»

В социальных сетях в группе кировских активистов «Ночного патруля» появилась запись. Согласно ей, около часа ночи появилась информация о возможно пьяном водителе на «Киа Оптима». Ссылаясь на очевидцев, активисты заявляют, что мужчина средних лет с трудом самостоятельно передвигался, но все же сел за руль авто. Казалось, что он отмечал какой-то праздник, так как был «при параде»: в костюме и белой рубашке. С ним была девушка, которая разместилась на переднем пассажирском сиденье. Та и вовсе оделась в платье невесты.

- Машина стала сдавать задом, поехала в сторону улицы Ленина - и в этот момент к ней с включенными маяками подъехали сотрудники ДПС, - рассказали активисты. - Наши соратники, да и другие очевидцы видели, что из-за руля вышел мужчина. Он своим видом напоминал судью Ленинского районного суда Марата Викторовича Чепурных.

Мужчина сначала растерялся и ушел на тротуар. А после этого зашел во двор здания, в котором находился бар. Инспекторы догнали его и попросили сесть в патрульный автомобиль. Машина в этот момент наполнилась специфическим запахом алкоголя.

Девушка в платье невесты в это время сидела в «Киа». И как утверждают очевидцы, она неожиданно пересела на водительское место.

Активисты «Ночного патруля» удивились тому факту к какому неожиданному эффекту привела эта смена «диспозиции»: «В итоге сотрудники ДПС составили материалы за отказ от экспертизы в отношении [девушки]».

ИДЕТ ПРОВЕРКА

Большое внимание к инциденту со стороны общественности и СМИ вызвало реакцию силовых ведомств.

- В настоящее время по данному факту проводится проверка, изучаются записи камер наружного наблюдения и видеорегистраторов, - сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного УМВД.

В полиции заявили, что в результате этих мероприятий будет принято решение.

Кировский юрист Ярослав Михайлов прокомментировал эту информацию. Он отметил, что решение о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении судей (если это, и в самом деле был судья) может принять только судебная коллегия.

- Чтобы привлечь любого судью к административной ответственности, необходимо представление Генерального прокурора РФ, - добавил он.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Почти месяц назад еще один достаточно громкий случай произошел на дорогах Кирова. На улице Производственной сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя на «Лэнд Крузере». По утверждению очевидцев, за рулем иномарки сидел депутат областного Заксобрания.

- За управление автомобилем в нетрезвом виде полагается лишение водительских прав на полтора-два года, - напомнили тогда в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - И статус водителя ни на что не влияет.