2019-09-16T10:44:19+03:00
Общество

«Статус водителя ни на что не влияет»: депутата Заксобрания поймали пьяным за рулем

Его могут лишить водительских прав и оштрафовать
Евгений ДЕМИХОВ
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Водитель признался, что выпил полбанки пива. Фото: vk.com/kirovmpВодитель признался, что выпил полбанки пива. Фото: vk.com/kirovmp
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В субботу, 14 сентября, на улице Производственной сотрудники Госавтоинспекции задержали водителя в нетрезвом состоянии на «Лэнд Крузере». Как сообщается в группе «Место Происшествия | Киров», за рулем иномарки сидел депутат Законодательного Собрания Кировской области Георгий Лугинин.

Алкотестер показал 0,219 промилле, тогда как допустимой нормой по закону является 0,160 промилле. Задержанный признался, что выпил всего лишь полбанки пива.

- За управление автомобилем в нетрезвом виде полагается лишение водительских прав на 1,5 - 2 года, - отметили в УГИБДД УМВД России по Кировской области. - И статус водителя здесь ни на что не влияет.

Как сообщили в Управлении, за выходные в Кирове задержали шесть нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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