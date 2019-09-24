Боремся за жизнь? В Кировской области вымерли еще 136 населенных пунктов

Кировская область - аграрный, в общем-то, регион, - продолжает терять малые населенные пункты. С карты региона то и дело стирают очередную деревню или поселок, а ведь каких-то 30 лет назад в них еще кипела жизнь.

Как быстро наши районы становятся безлюдными и есть ли шанс изменить эту тенденцию?

НОВАЯ КАРТА

Все поселения, в которых есть жилые дома, социальные учреждения, инженерные сети и люди, находятся в специальном реестре административно-территориальных единиц и населенных пунктов Кировской области. Это большой и актуальный список, который, тем не менее, постоянно меняется.

Когда из деревни уезжает последний ее житель, она все равно может считаться жилой. Но как только в ней «заканчивается» имущество - дома и участки, пригодные для жизни и имеющие владельцев - деревня уже рискует «выпасть» из реестра.

Конечно, «стереть» населенный пункт с карты региона не так уж и легко. Даже если последний человек давно уехал в город, но все еще прописан в покосившемся черном домике, село будет находиться в реестре. Местные власти могут предложить «стереть» его с карты. Если население не будет против этого, а финансовые и социальные проблемы окажутся нерешаемыми, то вопрос о «закрытии» населенного пункта будет поставлен перед областными чиновниками.

«АиФ - Вятка» сообщает со ссылкой на правительство Кировской области, что за последние 10 лет из реестра исключили 136 нежилых населенных пунктов. Только в прошлом году таких поселков и деревень оказалось 16, а с начала нынешнего - пять.

ДРУГИЕ ЦИФРЫ

Однако ситуация, кажется, на деле еще менее радужная. В начале года соцсети облетел рейтинг «вымирания» регионов России, составленный по данным переписи населения. Кировская область уверенно зашла в ТОП-10 и сразу на шестую позицию: всего в нашем регионе насчитывается 1 076 вымерших поселков и деревень. Естественно, это многолетняя статистика, но факт остается фактом: жизнь уходит из вятского села.

«Вот они еще какое-то время протянут, но что там будет лет через 15, никто не знает»Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ

- У нас самый маленький район: 3 800 человек, - рассказал журналист и блогер из Богородского района Петр Балабанов. - Есть села, где живут 30 человек. С интернетом и сотовой связью нам повезло, а в остальном цивилизация остановилась. Автобус, например, туда ходит два раза в месяц, по четным средам. Но народ привык к такой ситуации. Никто не остается, в ближайшее время еще несколько семей уедет. Работы нет, учиться после школы негде, делать здесь нечего. А в деревнях все население за 55 лет. Там, где есть школы, есть «кочегарки» и рабочие места. Вот они еще какое-то время протянут, но что там будет лет через 15, никто не знает.

ОТКУДА ЖДАТЬ ПОМОЩИ?

Чиновники заявляют, что поддержка села есть - причем, в самых разных формах. Это ремонт асфальтовых дорог, ведущих с трасс к социальным объектам, улучшение жилищных условий молодых семей и специалистов, гранты для фермеров.

А с 2020 года начнет действие и новая госпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий». По ней тем, кто строит дом в селе, могут дать льготную ипотеку на срок до 25 лет со ставкой не выше 3% годовых. С учетом еще нескольких мер это должно поддержать транспортную сферу и жилищное строительство.

Но помогут ли эти меры, пока не ясно. Старая программа, запущенная еще семь лет назад, пока дает неоднозначные результаты. Даже по официальным данным правительства Кировской области, в 2016-2018 годах работников сельского хозяйства в регионе стало меньше на 8%. Объемы производства при этом незначительно растут, но в этом есть серьезная заслуга постоянно растущих агрохолдингов.

Ушла ли жизнь из вятской деревни? Нет, она еще теплится. Но как долго она сможет выживать в сегодняшних условиях, предсказать невозможно.