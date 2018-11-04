В Кировской области мужчина в одиночку шесть лет восстанавливает храм

4 Нояб. 22:12 2018-11-05T01:03:03+03:00

Александр дал сам себе обет - восстановить заброшенный храм. И шесть лет делает это в одиночку. Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

Храм Вознесения Господня в Котельничском районе был уничтожен в 1930-40-е годы. И все, кто участвовал в его разграблении, рано ушли из жизни

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Я приезжаю в заброшенное село Гостево три раза в год уже 20 лет. На гостевском погосте похоронены мои родители. И каждый раз, выходя из машины на федеральной трассе, я два километра лезу - чаще всего по колено в грязи - до кладбища. И почти каждый раз захожу в гостевскую церковь, жутковатую, заброшенную, внутри исписанную фразочками «Здесь был Вася». Жутко по одной причине - храм в 30-е годы прошлого века громили, рушили, растаскивали местные жители.

ТРИ ПОГОСТА

Когда-то Гостево было богатым селом - до революции рядом с храмом Вознесения господня действовала церковно-приходская школа и земское народное училище. Приход у храма - почти пять тысяч человек: в округе было больше 50 деревень. Село стояло на торговых путях - жили богато. После революции местного священника сначала сослали в Сибирь, он выжил, вернулся. А потом и вовсе расстреляли. Храм разрушили, школу закрыли, народ постепенно начал разъезжаться в более «хлебные» места. Последний житель покинул село Гостево в 1986 году. Деревня исчезла. А два погоста остались. Точнее, даже три. Первый - могильный холм, оставшийся после битвы XV века новгородского боярина Анфала Никитина и московского великого князя Васюка Сабурова с вятским воеводой Михаилом Рассохиным. Предания гласят, что погибло тогда около девяти тысяч человек, всех схоронили в одной могиле, а сверху сделали насыпь. До сих пор эту землю никто не распахивает. Второй погост - конца XVI века, называется «старое кладбище». Ходить туда местные отваживаются редко - запросто можно оказаться в провалившейся могиле. А новый погост действует с середины прошлого века. Хоронить везут из соседних деревень.

Шесть лет назад, приехав в очередной раз «в гости» в Гостево, я оторопела: храм обнесен самодельным забором, на нем табличка: «Частная территория». Из теплушки вышел мужичок с окладистой бородой. Пройти в храм разрешил, но на вопрос, что он тут делает, так и не ответил. «Поселился и все тут», - ответил.

Семья построила дом. Хотя до этого пять лет жили в вагончике.Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

Тогда рядом с разрушенным храмом появился КамАЗ со стройматериалами: цементом, кирпичом, блоками. Рядом с ним - теплушка. И тот самый мужичок. Огородил территорию храма забором и начал работать. Храм оброс строительными лесами. Местные наблюдали с интересом, судачили: где ж это мужик так нагрешил, что приехал жить к погосту. Да и мало того что сам приехал, еще и семью привез. До ближайшего поселка - километров пять. Вокруг поля да кресты. А мужик живет, в храме только стук стоит. И летом, и зимой что-то делает. Судачили, судачили да отступились. Тем более что сам Александр отвечал местным кумушкам скупо: хотите помочь - приходите, а праздное любопытство - грех. Через пару лет от мужика отступились. В храм он тех, кто на кладбище ехал, впускал: заходите, молитесь. Свечки у него на столике лежат - берите, если оставите денег за свечу, «спасибо» скажу, а не оставите - дело ваше.

ВЕРЫ У ВАС МАЛО!

Александр в 90-е работал в Опаринском районе лесничим. Тогда и дал себе обет - помочь в восстановлении храма. Любого. К которому душа ляжет.

- Я решил переехать в более южный район, - рассказал он краеведу Валерию Федяеву. - Там, где мы жили, холодно слишком, а здесь яблоки растут, все растет. Я ездил и в Куменский, и в Оричевский район, решил в Котельничский район заехать. И здесь место мне понравилось - высокое, на горе. В совхозе сказали: все земли отдадим (было 14 гектаров земли), но храм надо восстанавливать. «Ну что, потихоньку будем восстанавливать», - ответил.

Дело было в 2001 году. Поехал Александр к местному священнику отцу Анатолию. Тот был близок митрополиту Хрисанфу.

- Митрополит посмотрел на меня, сказал: «Тяжело будет, но ты лесник. Волков бояться - в лес не ходить, справишься», - рассказывает Александр. - Вот с тех пор так и тяну, надеюсь, справлюсь!

В начале двухтысячных заброшенные храмы департамент культуры поставил в реестр объектов культурного наследия. Только потом опомнились чиновники - это ж надо охрану обеспечивать, не давать разрушиться дальше, да еще и восстанавливать. А деньги где? Всем известно, что культура финансируется по остаточному принципу. Тогда ему сказали, мол, заработай пять миллионов, тогда и поговорим, может, чем и поможем.

Храм Вознесения Господня стоит в отдалении от населенных пунктов. Может, поэтому и не нужен никому - нет прихода. Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

Поехал зарабатывать в Тюмень. До 2013 года эти самые пять миллионов и заработал. Положил на счет. Снова пошел к чиновникам. А там оказалось, что храм с реестра снят. Даже письмо из налоговой пришло, что приход закрыт. Так и остался мужик один.

Сколько денег привез - буквально за пару лет и спустил на стройматериалы. Работал сам - начал разбирать завалы. И… наткнулся на могилу внутри храма. Останки поднял, чтобы перезахоронить,… и ахнул: захоронены в храме мощи.

- Отец Анатолий мне звонит: давай упокоим останки, - рассказывает Александр. - Приехал, выкопали яму внутри храма у стены, завернули останки в пленку, засыпали. Отец Анатолий почитал литию. Позднее сверху я залил жидким стеклом и забетонировали пол, чтобы уже ни один «копатель» не потревожил эти останки. Правда, кто же здесь был погребен, пока установить не удалось. В епархии озаботились тем, что вроде бы мощи надо забрать, но тогда храм нужно ломать, получается… На меня теперь все разобиделись в епархии, что мощи-то не забрать.

В разрушенном храме нашли мощи святых. И повсюду множетсво старинных плит на местах захоронений священников. Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

АЛТАРЬ НИКТО НЕ ОСВЯЩАЕТ

Отец Анатолий - практически единственный священник, который помогал. Сейчас помогать некому. Так и восстанавливает храм своими силами. Уже шесть лет. Сделал алтарь: сам выложил его плиткой. Как мог. Позолотил, покрасил. На его счастье приехал к нему в гости краевед и меценат Валерий Федяев, который плотно занимается историей края и даже создал Музей истории Хлынова. Валерий Иванович посоветовал организацию альпинистов, пообещал помочь материально, чтобы покрасить купол и крест.

- Нет, никто не идет, - вздыхает Александр. - Раз в год может кто-то придет, а так нет. Своей семьей в основном и справляемся, жена помогает и дети по мере сил… Я сам алтарь доделывал, плитку клал, сколько умения хватает. Так и работаем. Ведь уже 5, шестой год пошел… Окнами надо заняться, окна-то у меня есть, а вот сводчатые пока не могу делать, надо нанимать кого-то делать. У меня пилорамы нет, я заказывал окна в местном колхозе, а вот кружала надо специалисту делать.

Любого посетителя, кто хочет помолиться - в храм Александр пускает. Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

Однако на просьбы к священникам приехать и освятить алтарь в храме Вознесения Господня пока никто из вятских священников не откликнулся.

- Письма я пишу Патриарху, - говорит отшельник. - А там же куратор у него есть по нашей епархии, и все отправляют обратно сюда. А Преосвященнейший Паисий (епископ Яранский и Лузский. - Ред.) проблемы решать не хочет. Ему говорят: встреться, помирись, а он ни в какую. Хотели землю у меня отобрать, а не получается, земля моя. В аренде на 49 лет. У меня сейчас четверо детей, двое в школу уже ходят, двое пока дома сидят.

Дорога зимой то прогребается, то нет. Так и живет семья - сама по себе вдали от людей. А люди ахают да охают, а помочь мало кто решается: странный, говорят, мужик.

- Я свечки в храме оставила, помолитесь за моих родителей, - говорю я Александру. - Я человек светский, как правильно молиться за упокой души, не знаю.

- Все мы когда-то не знали, - отвечает он. - А вы идите с Богом. Может быть, когда-нибудь к нему и придете.

Алтарь восстановлен. Однако, освящать его не торопятся. Фото: Валерий ФЕДЯЕВ

СПРАВКА «КП»

Село Гостево Котельничского района было основано в 1460 году. Существует предание, что заблудился в этих местах купец Гостев. И дал себе зарок: там, где выйдет к людям, поставит храм. Вышел из леса как раз у села Гостево. И дал на постройку часов невнушительную сумму. В 1758 году епископ Вятский и Великопермский дал грамоту на строительство деревянной церкви в честь святого великомученика Георгия.

21 октября 1748 года указом Духовной консистории было положено начало строительству каменного храма. Храм строили на пожертвования. Через два года в селе открылась Вознесенская церковь. Храм неоднократно перестраивали. К концу XIX века приход насчитывал более 5000 человек.

С приходом Советской власти Вознесенский храм продолжал службы. Последнюю провели перед началом Великой отечественной войны. Помещение стали использовать для хранения овощей, зерна. В 1968 году была закрыта школа рядом с храмом. В 1986 году из села уехал последний житель.

ЛЕГЕНДЫ

Храм Вознесения господня ломали в 30-40е годы прошлого века. Точную дату историки назвать не могут. Растаскивали храм тракторами, поджигали его, с колокольни скинули колокол. Старожилы рассказывают, что тот парень, что скидывал колокол, упал и разбился насмерть. Один из трактористов, рушивших храм, утонул. Еще один скоропостижно умер дома без причины.

- Рушили церковь 4 механизатора на тракторах «сотках», - записала воспоминания местной жительницы Галины Бычковой краевед Светлана Панькова. - Ее растаскивали. Целый день стоял дым - на метр ничего не было видно. Все Гостево было в пелене. Потом кирпич увозили. Те механизаторы, кто церковь рушил, рано ушли из жизни.

Благодарим за помощь в создании материала директора «Музея истории Хлынова» Валерия Ивановича Федяева и краеведа Светлану Николаевну Панькову.