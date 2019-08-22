«Самое страшное – смесь алкоголя и природы»: за семь месяцев в Кировской области объявляли в розыск 1502 без вести пропавших человека

Ежедневно интернет пестрит сводкой пропавших людей. Только за прошедшие семь дней в Кировской области объявили в розыск одиннадцать человек. Из них найдено лишь трое. Один погиб.

Люди исчезают всегда. Но с приходом поры грибов и ягод полицейские и поисковые отряды собирают все силы и готовятся. Готовятся к худшему. К тому, что однажды в какую-нибудь глушь, на любимое плодородное местечко уйдет «так на пять минуточек сбегать» какая-нибудь старушка в легком платьице и белом платке без телефона и лекарст. Уйдет и не сможет найти путь обратно. Или, что маленький ребенок пойдет в лес помогать взрослым и встретится с зловещей, опасной природой.

— А вы можете написать, что в лесу нет ягод и грибов, – в шутку, но с тоской спросил журналистов, однажды один из поисковиком? – Это самый верный способ сократить время поисков заблудившихся.

И правда, если вспомнить 2017 год, когда на область обрушились ливни, ураганы и лишь редкая жара – в лесах ни грибов, ни ягод не было… Не то, что в этом году.

За семь месяцев 2019 года, по статистике УМВД России по Кировской области, 1502 человека объявлены в розыск. Всего в этом году велись поиски 1772 человек. 256 – те, кто все еще числится без вести пропавшим на протяжении нескольких лет. Большая часть из них, 139 человек, пропали в лесах, утонули в водоемах.

О ситуации, сложившейся с розыском потерявшихся, рассказал начальник отдела Управления уголовного розыска УМВД подполковник полиции Вячеслав Петров

ПОЧЕМУ УШЛИ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ?

Как подчеркнул Вячеслав Петров, причин и обстоятельств ухода в неизвестность может быть множество. Среди самых распространенных – пренебрежение правил поведения на водоемах, психическое расстройство, и даже банальное заблуждение при сборе грибов и ягод.

— Самая ужасная смесь – это алкоголь и необузданная природа, – отметила руководитель регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» Александра Яговкина. — Искать человека, который пьяным ушел в лес, очень сложно. Кто знает, что взбредет пьяному человеку в голову, куда его занесет. Предсказать его поведение практически нереально.

— В связи с благоприятной погодой для сбора грибов и ягод за лето 2019 года количество сообщений о пропавших без вести в природной среде значительно возросло, – подчеркнул Вячеслав Николаевич. – Всего их было 121. Из них 11 – по розыску малолетних и несовершеннолетних: в Мурашинском и Унинском районах, в Советском, Куменском, Кирово-Чепецком и Шабалинском и Лузском районах. Все несовершеннолетние разысканы живыми.

Не найденными (с учетом августа) остаются семь взрослых. Но уже девять найдены мертвыми. На различных водоемах области утонуло 37 человек, два тела до сих пор не найдены.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СВОИХ БЛИЗКИХ?

Никто никогда бы надолго не исчезал, если бы мы были более внимательны к самому себе, к тем, кому необходима поддержка. К тем, кто хотя бы рядом с нами!

В конце весны, перед жаркой порой дач, огородов и походов, «Комсомолка» опубликовала семь самых простых правил, как обезопасить своих родных пожилых людей, чтобы они не потерялись где-нибудь в лесу.

Кроме того сотрудники полиции, члены поисковых отрядов непрерывно проводят обучающие уроки, выездные мастер-классы, лагеря и школы спасателей, на которых не только учат как спасать других людей, но в первую очередь, как обезопасить себя самого.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В 2019 году:

1502 человека пропало;

На 577 человек больше пропало в этому году;

1504 – разыскано;

Рост на 581 человека;

12 человек не найдены до сих пор.