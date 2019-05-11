Ушли по ягоды и грибы и не вернулись: 7 правил, как не потерять своих пожилых родственников

Каждую неделю, каждый день в городе пропадают люди. Уходят из дома и исчезают бесследно. Дети, юноши и девушки, пожилые люди. И если у подростков жаркая пора наступает с весной, когда гормоны бурлят, а нежелание слушать родителей и оставаться дома по вечерам растет в геометрической прогрессии, то у пожилых людей - в середине лета, когда начинается пора грибов, ягод, огородов.

Дачники, ничего не подозревая, могут выйти спозаранку в лес, чтобы к позднему утру вернуться домой и начать работу в огороде или заготовку на зиму. Но порой они так и не возвращаются. А вина ложится и на родных, которые вовремя не забили тревогу.

Как советуют в МЧС в вещмешке, который человек берет с собой в лес, должны быть как минимум: аптечка, бумага с ручкой, какое-нибудь пропитание, чистая вода, спички, телефон и по возможности радио-маячокФото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилой человек даже в знакомом вдоль и поперек лесу может заблудиться, наткнуться на дикого зверя, пораниться, в конце концов, ему может стать плохо: давление, сердце - не важно. Важно то, что люди пропадают, умирают рядом с нами, а мы этого просто не замечаем или совершенно наивно полагаем, что с нами этого не произойдет. А это происходит. Люди уходят и возвращаются искалеченными, исхудавшими через дни, недели, месяцы или, как говорит статистика, так и остаются без вести пропавшими.

Но никто никогда бы надолго не исчезал, если бы мы были более внимательны к тем, кому необходима поддержка. К тем, кто хотя бы рядом с нами!

«Комсомолка» публикует семь самых простых правил, как обезопасить своих родных пожилых людей, чтобы они не потерялись где-нибудь в лесу.

Знайте их местаФото: Елизавета Захарова

Чтобы в последующем не рыскать по лесу дни и ночи напролет в поисках своих родственников, выделите в своем графике день-два для прогулки со своими стариками по лесу. Обойдите все их любимые ягодно-грибные места. Попросите показать «секретное» место. А во время прогулки замечайте, о чем говорит ваш родственник, запоминайте ориентиры - все это поможет вам в трудной ситуации. И как-нибудь между слов вспомните случай с пропавшим человеком и спросите, как бы действовал ваш близкий.

Договоритесь с соседямиФото: Елизавета Захарова

По данным поискового отряда «Лиза Алерт», если забить тревогу в первые сутки, то шанс найти пропавшего человека - 95%! К третьему дню шансы снижаются к 50%. Чтобы не потерять время, договоритесь с соседями, пусть они сообщат вам, если заподозрят неладное. Скажите им, в какие часы ваши близкие всегда находятся дома, включают свет или выходят на прогулку, кормят домашних животных. Если что-то случится с вашим родственником и он нарушит традиционный распорядок дня, соседи позвонят вам.

Соберите документыФото: Елизавета Захарова

Документы - это самое важное и необходимое имущество, которое есть у вас и ваших родственников. Соберите все необходимые документы ваших стариков и сделайте копии, бумажные и электронные. В этот пакет документов должен входить не только паспорт, но и медицинская книжка, различные справки и даже рецепты врачей и ключи. Сводите своих родных в фото-салон и сделайте несколько хороших портретных фотографий - на всякий случай! Составьте список лекарств, которые принимают ваши родственники. Все это в нужный момент сыграет хорошую роль и сократит время поисков.

Вещмешок с необходимыми мелочамиФото: Елизавета Захарова

Самостоятельно соберите для ваших родных вещмешок со всем необходимым для выживания. Дождевик, свисток, спички, бумага или газета, бумажные и влажные антибактериальные салфетки, маркировочная лента, необходимые лекарства, пакеты, фонарик, нож.

Периодически проверяйте содержимое вещмешка. И самое главное - убедите своего близкого человека, любящего вылазки на природу, всегда брать вещмешок с собой. Всегда! Даже если он выходит в лес только «до той березы в пяти минутах ходьбы от дома».

Контактная информацияФото: Елизавета Захарова

Положите в вещмешок или в карманы одежды вашего родственника непромокаемый пакет с единственной и самой важной бумажкой: информацией о родственнике. Напишите на ней ФИО, адрес проживания и контактный номер телефона, куда можно обратиться, если его нашли без памяти или сознания.

Будьте всегда на связиФото: Елизавета Захарова

С пожилыми родственниками необходимо быть всегда на связи! Подарите своим родственникам удобный телефон, научите им пользоваться и напоминайте, чтобы они его почаще заряжали и пополняли счет. А сами забейте в телефонную книжку телефоны участкового и поискового отряда «Лиза Алерт». Добавьте эти контакты на панель быстрого набора.

И самое главное правило: даже если ваши старики кажутся вам назойливыми, отгоните от себя эти мысли и сами почаще звоните им, узнавайте об их самочувствии и планах.

Подключите геолокациюФото: Елизавета Захарова

При покупке SIM-карты, оформите ее на себя. И подключите функцию получения от оператора сведений о геолокации. Помимо геоотчета от мобильного оператора, можно перестраховаться и купить для вашего близкого человека браслет с GPS-трекером или маячком, который можно положить в карман или вещмешок.