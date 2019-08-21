Погода на 1 сентября 2019 в Кирове: будет прохладно и дождливо

В нынешнем году 1 сентября придется на выходной день. В воскресенье линейки в кировских школах проводить не будут. Поэтому торжественное начало нового учебного года состоится в понедельник, 2 сентября.

С НАДЕЖДОЙ НА ТЕПЛО

Тысячи школьников отправятся в школы на линейки. По традиции, в некоторых образовательных учреждениях их проводят под открытым небом. Если позволяет погода.

Надежда на то, что такие «открытые» линейки могут состояться, еще теплится, но долгосрочный прогноз сервиса «Яндекс.Погода» говорит об обратном. На понедельник, как и на воскресенье, ожидается дождь. Более того, будет прохладно. Температура воздуха может опуститься до +15 градусов. В этом случае руководство школ вряд ли станет проводить торжественные мероприятия на улице.

Впрочем, есть и более позитивные новости. Так, в группе «Любительская Метеорология Киров» был опубликован долгосрочный прогноз на август. В нем сообщалось о том, что третья декада месяца будет достаточно теплой и вовсе не дождливой. Есть вероятность, что в последнюю неделю августа и первые дни сентября такая погода сохранится.

Конечно, дать совершенно точный прогноз на будущее сейчас не сможет никто. Наиболее достоверная информация от метеорологов может появиться только за несколько дней до самого события.

ЗАПРЕТИЛИ СМАРТФОНЫ?

Но погода на начало учебного года, пожалуй, не так сильно беспокоит кировских школьников, как перспектива остаться без гаджетов. Недавно стало известно о том, что Министерство образования РФ разработало рекомендации для директоров школ, которые изначально многие восприняли как обязательные.

Согласно этому документу, смартфоны, подключенные к интернету, могут быть источниками вредоносной для неокрепших умов информации. А школа, как известно, должна давать только полезные знания. Видимо, чиновники посчитали, что полученная во время учебы информация из сети станет вносить хаос в установленный порядок. Поэтому было решено «запретить» смартфоны.

Департамент образования Кирова дал комментарий по поводу ажиотажа, поднявшегося вокруг этой новости. Если вкратце, то никакого нового повсеместного запрета не последует. Рекомендации даны для всех школ. Их руководство само принимает решение по поводу ограничений. Даже в этом случае не все ученики лишатся гаджетов на время уроков. Родителям будет необходимо написать заявление, в котором они укажут, что всю ответственность за использование смартфона они берут на себя.