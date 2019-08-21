2019-08-21T14:44:09+03:00
Общество

Погода на 1 сентября 2019 в Кирове: будет прохладно и дождливо

День знаний в этом году отпразднуют на день позже
Евгений ДЕМИХОВ
Поделиться:
Для первоклашек первая линейка - день особенный. На учебный настрой может повлиять даже погодаДля первоклашек первая линейка - день особенный. На учебный настрой может повлиять даже погодаФото: Мария АНАНОВА
Изменить размер текста:

В нынешнем году 1 сентября придется на выходной день. В воскресенье линейки в кировских школах проводить не будут. Поэтому торжественное начало нового учебного года состоится в понедельник, 2 сентября.

С НАДЕЖДОЙ НА ТЕПЛО

Тысячи школьников отправятся в школы на линейки. По традиции, в некоторых образовательных учреждениях их проводят под открытым небом. Если позволяет погода.

Надежда на то, что такие «открытые» линейки могут состояться, еще теплится, но долгосрочный прогноз сервиса «Яндекс.Погода» говорит об обратном. На понедельник, как и на воскресенье, ожидается дождь. Более того, будет прохладно. Температура воздуха может опуститься до +15 градусов. В этом случае руководство школ вряд ли станет проводить торжественные мероприятия на улице.

Впрочем, есть и более позитивные новости. Так, в группе «Любительская Метеорология Киров» был опубликован долгосрочный прогноз на август. В нем сообщалось о том, что третья декада месяца будет достаточно теплой и вовсе не дождливой. Есть вероятность, что в последнюю неделю августа и первые дни сентября такая погода сохранится.

Конечно, дать совершенно точный прогноз на будущее сейчас не сможет никто. Наиболее достоверная информация от метеорологов может появиться только за несколько дней до самого события.

ЗАПРЕТИЛИ СМАРТФОНЫ?

Но погода на начало учебного года, пожалуй, не так сильно беспокоит кировских школьников, как перспектива остаться без гаджетов. Недавно стало известно о том, что Министерство образования РФ разработало рекомендации для директоров школ, которые изначально многие восприняли как обязательные.

Согласно этому документу, смартфоны, подключенные к интернету, могут быть источниками вредоносной для неокрепших умов информации. А школа, как известно, должна давать только полезные знания. Видимо, чиновники посчитали, что полученная во время учебы информация из сети станет вносить хаос в установленный порядок. Поэтому было решено «запретить» смартфоны.

Департамент образования Кирова дал комментарий по поводу ажиотажа, поднявшегося вокруг этой новости. Если вкратце, то никакого нового повсеместного запрета не последует. Рекомендации даны для всех школ. Их руководство само принимает решение по поводу ограничений. Даже в этом случае не все ученики лишатся гаджетов на время уроков. Родителям будет необходимо написать заявление, в котором они укажут, что всю ответственность за использование смартфона они берут на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Путешествие по Русскому Северу - это бриллианты среди ухабов
Спецкоры «КП» Дмитрий Стешин и Виктор Гусейнов проехали тысячи километров по северным губерниям Руси, чтобы понять - можно ли здесь путешествовать и отдыхать так же, как в Крыму или на Северном Кавказе
Новости 24
За создание подставной фирмы кировчанина отправили под суд
В Кирове разыскивают водителя, который скрылся с места ДТП
В Кирове стоимость проезда с пересадкой может составить 54 рубля
В Кирове водителю автобуса № 23 урежут премию за разговоры по телефону
В Кирово-Чепецке пьяный мужчина пытался дать взятку сотрудникам ДПС
«Нуждается в медицинской помощи»: 38-летняя женщина заблудилась в лесу
Водителя «BlaBlaCar», по вине которого в ДТП погибла кировчанка, отправили в колонию на полтора года
В Кировских школах не будут запрещать смартфоны
Два кировских автобуса изменят маршруты из-за путепровода
Новые маршруты: власти обсудили, как через год изменится сеть общественного транспорта?
Мобильный интернет МегаФона признан самым быстрым в независимом исследовании iPhones.ru
Задолженность по ипотеке у кировчан – 56,4 миллиарда рублей
66,8 грамма: жителя Уржумского района задержали за хранение наркотиков
«Россети Центр и Приволжье Кировэнерго» провел плановые ремонтные работы на одной из важнейших подстанций города Кирова
Кировчанина, который раздевался перед детьми, отправят на принудительное лечение
Игорь Маковский: «Создавая стилизованные сетевые объекты, мы хотим подчеркнуть неповторимый архитектурный облик городов Центральной России и Приволжья»
Признавшуюся в убийстве двухлетнего сына кировчанку арестовали
В Кировской области больше всех зарабатывают страховщики и финансисты
Кировский Гидрометцентр измерил радиацию в городе
«Была пьяна»: в Кирово-Чепецке женщина выпала из окна