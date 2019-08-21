В Кировских школах не будут запрещать смартфоны

СЕГОДНЯ 11:46 2019-08-21T12:42:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Известие о новом запрете поразило в самые сердца кировских школьников, а также дало повод для беспокойства их родителям. Недавно стало известно о том, что в образовательных учреждениях якобы хотят запретить пользование смартфонами, поскольку информация из интернета может подорвать неустоявшуюся детскую психику.

- Запрета на использование сотовых телефонов нет, - прокомментировали это событие в администрации города Кирова. - Есть методические рекомендации Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, согласно которым школам предложено ввести порядок использования мобильных телефонов с функцией выхода в интернет.

Обязанность по запретам и ограничениям «спустили» на места. Руководство школ должно само выработать определенные правила с опорой на рекомендации Министерства. Но, как и было заявлено ранее, эти ограничения (если их и введут в школах), можно будет обойти. Для этого понадобится заявление от родителей о том, что они не имеют претензий и берут на себя всю ответственность за использование ребенком смартфона.

ИСТОЧНИК KP.RU