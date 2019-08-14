В Набережных Челнах начался суд над экс-главой ГИБДД Кировской области

В Набережных Челнах началось судебное разбирательство по уголовному делу о «КамАЗах». На скамье подсудимых оказался экс-глава ГИБДД Кировской области Александр Плотников. Мужчина входил в состав преступной группировки вместе со своими подчиненными Александром Окуловым и Сергеем Черезовым. Также сообщниками Плотникова являлись директора ООО «Ренбизнесавто» Рафиль и Ренат Габделхаковы. Напомним, что обвиняемые занимались незаконной продажей грузовиков, запрещенных к сбыту на территории России из-за класса безопасности.

ПЕРЕВОД СУДЕБНОГО ПРОЦЕССА

По информации chelny-biz.ru, защищать интересы экс-главы ГИБДД стали сразу два адвоката. На первом заседании они решили ходатайствовать о переводе судебного процесса. Причина в том, что по мнению адвокатов, уголовное дело подсудно Первомайскому районному суду Кирова, а не челнинскому. Какое-либо решение о переводе процесса пока не принято.

ДОПРОС ПОТЕРПЕВШИХ

На втором заседании в городском суде Набережных Челнов допросили тех, кто пострадал от действий преступной группировки, а именно представителей компаний «РегионТрансСнаб» из Набережных Челнов и «Заводоуковский Машиностроительный завод» из Тюменской области.

Первый из них рассказал, что приобрел для продажи у «РенБизнесАвто» два «КамАЗа» еще в 2016 году. По словам гендиректора челнинского предприятия, в первую очередь его привлекла выгодная цена. Также мужчина отметил, что не может оценить причиненный ущерб, так как от новых обладателей техники никаких претензий не поступало. Они продолжают эксплуатировать «КамАЗы».

Представитель завода из Тюменской области, в свою очередь, сообщил, что купленная им у преступной группировки техника сейчас простаивает. Дело в том, что после возбуждения уголовного дела местное ГИБДД запретило эксплуатировать эти «КамАЗы». Поэтому мужчина попросил полностью заменить двигатели в автомобилях. Ущерб, причиненный ему, он оценил в 1,6 млн рублей.

ЧТО НЕ ТАК С «КАМАЗАМИ»

В январе 2014 года в Кирове была организована преступная группировка. Ее участники по заниженной стоимости приобретали «КамАЗы» класса безопасности «Евро-2», которые запрещено продавать на российском рынке. Затем они вносили в паспорта грузовиков ложные сведения о классе безопасности техники. При этом утилизационный сбор в казну обвиняемые не выплачивали. Своими преступными действиями подозреваемые причинили ущерб бюджету в 837 миллионов рублей.

После внесения ложных сведений «КамАЗы» продавали россиянам якобы по стандарту «Евро-4». При эксплуатации такой техники страдали и покупатели, и окружающая среда.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Плотников учился в Сибирском автомобильно-дорожном институте в Омске по специальности «Организация дорожного движения». После окончания работал в милиции, был направлен автоинспектором в ГИБДД города Кирово-Чепецка. Там Плотникова повысили сначала до командира взвода ДПС, а затем – до начальника отделения ГАИ. После этого его перевели в областной центр. В декабре 2012 года он стал начальником ГИБДД Кировской области.