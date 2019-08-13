Никита Белых: « Я не жалею, что принял предложение стать губернатором Кировской области»

Корреспондент RT Екатерина Винокурова побывала в колонии Рязанской области и взяла интервью у бывшего губернатора Кировской области Никиты Юрьевича Белых. Напомним, что Белых возглавлял регион с 2009 по 2016 годы. В июне 2016 года в Москве задержан за взятку в 400 тысяч евро от предпринимателя Сюдгаймера. Следствие длилось два года, Белых вменяли три взятки. По одному эпизоду он был оправдан. По двум признан виновным (наказание – 8 лет лишения свободы и штраф в 48 миллионов рублей). Никита Юрьевич вину не признал. Сейчас он отбывает наказание в ИК-5 (строгий режим) Рязанской области Скопинского района.

Мы приводим дословно некоторые ответы на вопросы Никиты Белых корреспонденту RT Екатерине Винокуровой.

— Никита Юрьевич, вы не выглядите подавленным.

— Я не подавлен. Работа библиотекарем мне нравится. Причём нравится не только и не столько с точки зрения доступа к литературе, с этим как-то проблем никогда не было, а именно с точки зрения возможности, будем так говорить, апробировать какие-то свои идеи на практике — в частности, касающиеся работы со специфическим контингентом. Мне это нравится делать.

— Всё зависит от человека. Я исхожу из того, что если человек действительно чем-то занимался и ему нравится этим заниматься, то изменение привычной среды не должно его ломать.

— А власть меняет человека?

— Наверное, да. Вы спрашиваете, изменила ли меня тюрьма. В моих убеждениях — не изменила. Но какое-то влияние, естественно, оказывает. Так же и власть. То есть с точки зрения моих ценностей, принципов и так далее — нет, не изменила. Отложила какой-то отпечаток в каких-то иных качествах? Наверняка. Но это лучше оценивать другим.

— Не жалеете, что сходили во власть, что приняли в своё время предложение стать губернатором?

— Не жалею. Я считаю, что это был правильный подход. Может быть, он и оказался вот таким, что называется, неблагоприятным для меня. Но я убеждён, что в рамках своей работы я сделал немало нужного и полезного для людей, для региона. Мне приходят письма со словами благодарности за то, что было сделано. И меня это успокаивает. Если вы помните, приход во власть в 2008 году во многом был неперсонализированный. Был такой вопрос: способны ли представители других политических взглядов заниматься государственным управлением?

— Возможность интегрироваться, не теряя себя?

— Конечно. У меня, собственно, задача была как раз доказать, что да, можно. И можно, как говорится, менять себя, не изменяя себе.

— Вы по-прежнему считаете, что людям, которые придерживаются не провластных взглядов, стоит идти работать в систему?

— Я считаю, что представители разных взглядов, сторонники разных политических идей должны идти во власть. Поэтому я всегда был противником бойкота выборов. Если тебя не устраивает ситуация, если считаешь, что надо по-другому, — ну так докажи: убеждай, работай, старайся сам что-то сделать, чтобы это изменить. А если тебя не устраивает, но ты не хочешь ничего менять, это подход совершенно деструктивный. Тогда надо собирать, как говорится, манатки и уезжать туда, где тебя больше устраивает…

Когда в 2008 году мне такое предложение (стать губернатором Кировской области. — RT) поступило, я общался со многими людьми, консультировался. Да, были те, кто говорили: нет, с этой властью нельзя иметь ничего общего. Но тем не менее другие отвечали, что да, к власти много претензий, но надо пытаться её менять, в том числе и таким образом, изнутри. Я придерживаюсь такой же точки зрения.

— Мы заговорили о будущем. Когда окажетесь на свободе, планируете оставаться или уехать?

— Я исхожу из того, что я точно буду чем-то заниматься. То есть опции, что я освободился и пошёл на заслуженный отдых, с удочкой на речку, писать мемуары, — такого варианта нет. Я точно буду работать там, где я буду максимально полезен и эффективен. В России — я буду очень рад этому. Если мои компетенции, как сейчас модно говорить, не будут в России востребованы (чего бы мне очень не хотелось), значит, буду искать там, где они будут востребованы.

— У вас нет желания отомстить тем людям, которых вы называли виновными в вашем уголовном преследовании?

— «Отомстить», наверное, не то слово. Месть как бы предполагает какое-то сведение личных счётов. Хочу я, чтобы они были наказаны? Да, хочу. Но я не хочу вендетты. Я хочу, чтобы действиям людей, которые поспособствовали моему нахождению здесь или инициировали его, была дана объективная правовая публичная оценка.

— Вы надеетесь, что однажды ваше дело будет пересмотрено?

— Я даже не сомневаюсь, что это произойдёт. Вопрос в том, что мы вкладываем в понятие «пересмотр дела». Я исхожу из того, что справедливость — в глобальном таком плане — рано или поздно восторжествует. И, как говорится, история точки над i расставит. Конечно, мне бы хотелось, чтобы это произошло как можно скорее и в как можно более понятном, простом формате.

КСТАТИ

6 августа Екатерина Белых заявила о разводе с Никитой Белых.