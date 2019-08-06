Екатерина Белых: «Решение о разводе – непростое для меня»

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-06T16:27:17+03:00

Екатерина Белых признается, что решение о разводе далось ей и Никите Юрьевичу непросто. Фото: instagram.com/kate.belyh

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Сегодня в соцсетях появилось сообщение от супруги бывшего губернатора Кировской области Никиты Юрьевича Белых – Екатерины: «Сегодня мне 33. И сейчас я подаю заявление на развод.

В связи с многочисленными угрозами, поступающими в последнее время в мой адрес и в адрес моих коллег, мной и Никитой Юрьевичем было принято это сложное решение, чтобы не допустить влияния нашей правозащитной деятельности на его судьбу в заключении».

Напомним, что Екатерина Рейферт и Никита Белых познакомились три года назад. 24 июня 2016 года главу региона арестовали в Москве по подозрению во взятке в особо крупном размере. Следствие длилось почти два года. Екатерина присутствовала практически на всех заседаниях. В ноябре 2017 года Екатерина Игоревна и Никита Юрьевич поженились в СИЗО Лефортово. 1 февраля 2018 года Пресненский суд признал Белых виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу свыше 48 млн рублей. Сам экс-губернатор вину не признал. Приговор был обжалован, но оставлен в силе. Никита Юрьевич отбывает наказание в колонии Рязанской области, работает библиотекарем. Супруга ведет колонку от его имени на портале whitenews.press.

На данный момент Екатерина Белых - главный редактор информационно-правового портала White news. Также она занимается правозащитной деятельностью.

- Решение было принято нами консолидировано – это наша общая позиция, - рассказала Екатерина Белых «Комсомольской правде» в Кирове». - Мы долго обсуждали этот шаг. И на данный момент это единственный выход, чтобы подстраховаться с точки зрения безопасности. Когда в заключении находится супруг правозащитника, всегда есть вариант давления, причем как на одного, так и на второго.

Действительно, на своих страничках Екатерина Белых не раз писала о нападении и попытках оказать давление на нее. Но такого радикального решения мало кто ожидал.

- Любые супруги, в первую очередь, друзья, - рассказала Екатерина Игоревна. – И мы с Никитой Юрьевичем сохраняли и будем сохранять максимально хорошие отношения, насколько это возможно в наших реалиях.

На развод Екатерина Белых подает сегодня. Причем, сам факт развода значительно ограничит количество свиданий в колонии строго режима.

- Я думаю, что мы найдем легитимное решение по этому поводу – говорит Екатерина Белых.

Екатерина рассказала «Комсомолке», что после развода вернет свою девичью фамилию - Рейферт.

- Это очень непростое решение для меня и моего мужа, - сказала Екатерина Белых.

ИСТОЧНИК KP.RU