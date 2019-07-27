2019-07-27T20:50:13+03:00
Звезды

Афиша мероприятий на 27 и 28 июля 2019 в Кирове: парад речных судов, звездопад и прогулки-экскурсии по городу

Узнали, как провести последние выходные июля
Анна КРЮКОВА
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В честь дня ВМФ по Вятке пройдут маломерные суда. Фото: admkirov.ruВ честь дня ВМФ по Вятке пройдут маломерные суда. Фото: admkirov.ru
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ПОСЛУШАТЬ ДЖАЗ

Субботний вечер горожане могут провести в уютной обстановке, наслаждаясь джазом. В Кирове с программой из легендарных джазовых стандартов выступит Квартет Марины Машкиной. Жители города смогут услышать музыку из репертуара Нины Симон, Эбби Линкольн, Нэта Кинг Коула, Билли Холидей и Стейси Кент.

Напомним, что Марина Машкина является руководителем эстрадного ансамбля «Дивертисмент». В течение нескольких лет была солисткой коллектива EL TANGO.

Где: «Книжный Клуб 12», ул. Преображенская, 15.

Когда: 27 июля в 20.00.

Стоимость билетов: 300 рублей.

ПОНАБЛЮДАТЬ ЗА ПАРАДОМ РЕЧНЫХ СУДОВ

В воскресенье кировчан приглашают на парад малых речных судов. Наблюдать за необычным зрелищем можно будет со стороны Александровского сада. Мероприятие приурочено к празднованию в Кирове День Военно-морского флота. Более подробную программу можно увидеть здесь.

СХОДИТЬ В ЦИРК

Цирк с непростым названием «Аливрувер» (импровизация на сцене) уже дал свое премьерное представление. И прошло оно «на ура». Ухоженные дрессированные животные (леопарды, попугаи, пони, обезьянки, медведи, собаки), классическое выступление гимнастов под куполом, захватывающее дух даже у тех, кто не боится высоты. А уж клоун Михаил Филатов-Клыков вообще покорил сердца всех без исключения зрителей! Он на каждом выходе работает с залом. Причем, никогда угадаешь, что он выкинет: то ли цветы подарит, то ли водой окатит зрителей первых рядов.

Приятным сюрпризом станет чечетка и выступление эквилибристов. Таких номеров вы точно нигде не видели!

В Киров приехал цирк «Аливрувер».! другой источник

Украшение каждого номера - выступление шоу-балета. Красавицы, как на подбор, танцовщицы как бы вводят зрителя в атмосферу номера.

Звуковое сопровождение оттеняет хорошо выставленный свет на арене. И , безусловно, покоряет профессионализм артистов: каждый номер - произведение искусства - отточенный, с улыбкой дополненный безупречными костюмами.

Где: Кировский цирк, Октябрьский проспект, 147

Когда: 27 июля 12.00 и 28 июля 14.00.

Стоимость билетов: 500-1200 рублей

28 июля состоится экскурсия «Пешком по Дружбе». Сбор в 17-00 у входа в Парк 50-летия ВЛКСМ (перекресток улиц Сурикова и Калинина).

ПРОГУЛЯТЬСЯ ПО КИРОВУ

Жителям города вместе с проектом «Пешком по Вятке» предлагают прогуляться по территории вокруг кинотеатра «Дружба». Это одна из опорных точек бывшего заводского поселка Кирсемаша. Участники встречи смогут поговорить о застройке микрорайона, узнать историю «Дворца пионеров» и выяснить, как птицы чуть не сорвали открытие ДК «Космос».

Где: сбор у входа в Парк 50-летия ВЛКСМ (перекресток улиц Сурикова и Калинина)

Когда: 28 июля 17.00.

Стоимость билетов: рекомендуемый размер вознаграждения - 100-200 рублей. На экскурсию необходимо предварительно записаться.

ПОСМОТРЕТЬ НА ЗВЕЗДЫ

Уже в эти выходные в ночь с 28 на 29 июля кировчане смогут увидеть звездопад Южные дельта-Аквариды. Ожидается до 20 метеоров в час. Об этом рассказали создатели сообщества «Любительская астрономия в Кирове». Наблюдать метеорный поток лучше всего по второй половине ночи. Смотреть нужно в юго-восточном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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