Парад пароходов в Кирове: речные суда пройдут по Вятке в честь дня ВМФ

СЕГОДНЯ 14:49 2019-07-25T14:49:52+03:00

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28 июля в Кирове будут отмечать День Военно-морского флота. Традиционно в последнее воскресенье июля в городе пройдут праздничные мероприятия: парады офицеров и ветеранов, возложение цветов к мемориалам и парад маломерных речных судов.

Торжество начнется в 10.00. От Вечного огня и мемориальной доске Соловецкой школы, после возложения цветов, колонна ветеранов Военно-морского флота пройдет по Московской и Казанской улицам к Александровскому саду.

В парке в 10.15 начнется торжественный митинг, где руководство города и области поздравит участков праздника. А в честь героев-моряков, погибших в годы Великой Отечественной войны и при исполнении воинского долга по течению Вятки пустят венок «Славы и памяти».

В этот же день по реке пройдет парад малых речных судов. Он начнется в 11.00. Увидеть торжественную колоннаду можно будет со стороны Александровского сада.

В самом же Александровском парке пройдут соревнования по перетягиванию каната и гиревому спорту, а на сцене выступит вокально-инструментальный ансамбль «Альянс».

Отметим, что из-за шествия колонны с девяти утра движение будет приостановлено на

- ул. Московской от Казанской до набережной Грина;

- ул. Казанской от Герцена до Пятницкой;

- ул. Преображенской от Ленина до Казанской;

- Пионерскому переулку;

- Динамовскому проезду.

А с семи утра до четверти одиннадцатого будет запрещена остановка транспорта на улице Московской от Казанской до набережной Грина, Казанской от Московской до Пионерского переулка и Пионерскому переулку.

ИСТОЧНИК KP.RU